Après Michel Delpech qui chantait « Le chasseur », voici le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, qui nous chante "Le casseur".

Partout sur les Champs

Soudain j'ai vu

Des pseudos gilets jaunes

Ils se dirigeaient

Place de l'Étoile

Taguer l'Arc de Triomphe



En face les perdreaux

Matraques et lacrymos

Les Bleus contre les Jaunes

Et les coups pleuvaient

Et les yeux pleuraient

C'est beau la non-violence



(Entendons les casseurs) :

Avec mon pavé dans la main

Je me savais pas très malin

Plutôt racaille

Et comme je n'étais pas tout seul

On lui a foutu sur la gueule

À la flicaille



Ça bastonnait

Ça canardait

On était bien



Partout sur les Champs

Oui on a vu

Des pseudos gilets jaunes

Venus casser du flic

Casser du politique

Casser du journaliste



Car il est évident

Que c'est en cassant

Qu'on court vers le progrès à mort

Pour les vitrines, j'dis pas

Le gain est immédiat

Pour une fois qu'c'est gratos chez Dior



Mais voyez-vous aussi

Vous jetez l'discrédit

Sur tous les gilets jaunes gentils

Les défavorisés

Les vrais désespérés

Au point de porter un gilet

Mais les vrais pas beaux

C'est vous les hystéros

Merci les réseaux asociaux

C'est quand qu'on va où ?

À quand un monde tout doux ?

Où on se ferait tous des bisous