Comme j'ai été très sensible à l’appel des 200 personnalités pour sauver la planète, j'ai écrit une chanson humanitaire pour eux, les écolos du cœur.

Make our planet great again

Avec Alain Delon dans sa grosse BM

Avec Catherine Deneuve

Qui a tous les jours une robe neuve

Avec Bernard Lavilliers

Qui prend l'avion 300 fois dans l'année



Make our planet great again

Avec Aznavour plutôt Suisse que forêt amazonienne

Avec Marion Cotillard

Verte comme une marée noire

Benjamin Biolay c'est pareil

Ses chansons déciment les abeilles



Make our planet great again

Évidemment qu'aujourd’hui comme hier on a tous les droits

Et vous pensez bien qu’on n’a jamais eu faim, jamais eu froid

Est-ce que ça nous interdit de lancer notre appel

Alors que c’est nous qui faisons de la Terre une poubelle ?

Si vous attendez qu’on change nos modes de vie

On a fait notre part : on a signé aux côtés de Régine et Nana Mouskouri



Make our planet great again

Avec Pierre Arditi dans les soirées mondaines

Avec Juliette Binoche

Qui découvre que polluer c'est moche

Avec Isabelle Adjani

Révoltée dans son jacuzzi



Make our planet great again

À nous le caviar et à vous les graines

Ça nous f’rait mal au derche

D’aller aux toilettes sèches

On est écolos comme Macron

Dans sa piscine à Brégançon



Make our planet great again

À seule fin que nous, les 200 personnalités, puissions au moins maintenir nos trains de vie obscènes,

Make our planet great again