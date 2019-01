Je vais vous chanter l'amour grâce à l'Église et la pédophilie, tout en essayant de rendre hommage à Vladimir Cosma.

J'ai reçu

L'amour au catéchisme

J'ai mal au cul

Mais c'est au nom du Christ

Que le curé

M'a dit "Viens mon p'tit gars,

Ce s'ra notre secret

Te retourne pas, c'est pas mon doigt"

J'ai reçu

L'amour au presbytère

J'étais tout nu

Mais pour quoi faire, mon père ?

"Allons, mon fils,

Tu joues le rôle d'Adam

C'est au chapitre 10

Adam s'fait prendre sauvagement"

Église with my pédophilie

Faut bien tromper l'ennui

Dans la sacristie

Déjà qu'il faut se coltiner

Des histoires à la con

On sait bien que Dieu c'est

Bidon

Église with my pédophilie

Il faut bien s'amuser

Dans l'évêché

On va pas s'taper, merci bien,

Des grenouilles de bénitier

Des Christine Boutin

Pitié !

Le cureton avec une robe noire

Et des bijoux

C'est quand même un p'tit peu bizarre

S'il vous dit qu'il est venu en scoot

P'têt' qu'il s'agit

Pas d'un scooter mais d'un vrai scout

Le père Preynat sous la soutane

N'avait pas honte de bander comme un âne

On l'aurait mêm' vu aux JMJ

Faire le signe de croix avec son zizi

Le cureton avec une robe noire

Aime les enfants

Qui sur ses genoux viennent s'asseoir

« Enfant d'chœur », ouais, ouais, c'est ça, mon cul !

Il vaudrait mieux

Dire d'ailleurs des « enfants d'cul »

L’Église étant une vraie mafia

Nous pouvons compter sur l'omerta

Rien su, rien entendu, ni rien vu

Chez les cathos on aime bien le p'tit Jésus



Église with my pédophilie