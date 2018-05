C'est l'heure de l'info trafic, avec les conséquences de la limitation de vitesse à 80 km/h. Faites gaffe, on n'est pas à l'abri d'une sortie d'route vocale.

À 80 km/h

Je roule en s'conde pendant des heures

À 80 km/h

Dans Auto Moto

Les gens sont en pleurs



On veut pouvoir rouler

À donf avec 3 grammes dans le sang

On veut pouvoir rouler

En fumant un joint, en téléphonant

Alors

Les contredanses

On s'en balance

Faut bien que vivent les urgences, les croque-morts



À 80 km/h

François hollande me double à scooter

À 80 km/h

Et puis ça me fait une voix de bonne sœur

Pauvres auditeurs !



On n'est pas des princesses

Le tunnel sous le pont de l'Alma nous fait pas peur

On veut de la vitesse

On n'est pas des branques sur des skis comm' Schumacher

Les yeux fermés

Dans les virages

Pourvu que rien n'arrête le voyage



À 80 km/h

Mêm' Gilbert Montagné dit qu'c'est une erreur

À 80 km/h

On n'est pas tous des nuls

Comme les Uber



Toujours plus vite, tant pis si on en meurt