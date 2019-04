Je vais vous parler du Brexit, et pour l'occasion, j'ai exceptionnellement invité mon correspondant anglais.

La Brexitude

C'est quand je veux rester sur mon île sous la pluie

Avec l'espérance de vie d'Freddie Mercury

N'empêche que j'mettrais bien la Reine dans mon lit

Ça fait mal

La Brexitude

C'est quand tu préfères le pudding baignant dans l'huile

C'est les Beatles qui renient Karen Cheryl

C'est quand tu trouves que Boy Georges est viril

Tu vois très mal

La Brexitude

C'est qui ? C'est toi

Not me, c'est quoi

C'est beaucoup de fuck you dans le creux de nos voix

La Brexitude

C'est vous, pas nous

Shut up, c'est you

C'est quoi, c'est le rosbif qui nous dit fuck you

La Brexitude

C'est préférer Skakespeare à Katherine Pancol

C'est Lady Di qui f'rait d'la pub pour une bagnole

C'est quand tu es le p'tit copain de Susan Boyle

Ça fait mal

La Brexitude

C'est rêver de sortir avec Theresa May

C'est croire que Jane Birkin parle trop bien le français

C'est quand au rugby tu nous fous une branlée

Bon ça c'est vrai

La Brexitude

C'est qui ? C'est toi

Not me, c'est quoi

C'est beaucoup de fuck you dans le creux de nos voix

La Brexitude

C'est vous, pas nous

Shut up, c'est you

C'est quoi, c'est le rosbif qui dit pas I love you

La Brexitude

C'est quand tu es tout seul dans un bus à étage

C'est quand tu trouves super sympa Nigel Farage

C'est voir le volant à droite comme un avantage

C'est pas normal

La Brexitude

C'est pédaler avec les oreilles du Prince Charles

C'est préférer l'cheddar fondu à du Cantal

C'est au milieu d'la Manche ton Eurostar qui cale

Bien fait pour toi

La Brexitude

C'est qui ? C'est toi

Not me, c'est quoi

C'est beaucoup de fuck you dans le creux de nos voix

La Brexitude

C'est vous, pas nous

Shut up, c'est you

C'est Lady Di qui te dit que ça va pas du tout