Hier c'était le dernier concert de Michel Sardou et c'était aussi l'interview d'Emmanuel Macron en direct de Berd'huis, avec Jean-Pierre Pernaut. Une occasion en or de mixer ces deux événements.

Quand on fait la java, le jeudi à Berd'huis,

Après la drague aux cathos

On est comme à la messe, pas besoin d'bondieuseries

Avec Jean-Pierre Pernaut

C'est peut-être pas la plus jolie

La java de Berd'huis

Mais Tolbiac était pris



Quand on fait la java, le jeudi à Berd'huis,

En causant carabistouilles

Que fait le téléspectateur ? Il réagit

En se grattant la tête

C'est peut-être pas la plus jolie

La java de Berd'huis

Mais la ZAD, c'était cuit



Quand on fait la java, au JT de 13h00,

En premier de cordée

C'est idiot car Pernaut, son credo, son bonheur,

C'est le dernier sabotier

Les belles images d'un élevage de poules

Un reportage sur des joueurs de boules

La recette de la teurgoule



Quand on fait la java, le jeudi à Berd'huis,

En direct sur TF1

Demain on verra Macron dans « Secret Story »,

« Joséphine ange gardien »

Dans « The Voice », ce sera parfait

L'endroit rêvé pour gueuler :

« C'est notre projeeet !!! »



Ou alors :

Quand j'étais petit Macron

Je repassais mes leçons

Avec Bribri

Aujourd'hui, manque de bol

Je me retrouve à l'école

Avec Pernaut !

La vie c'est pas marrant

C'est trop désespérant

Y'a des gens !



Et quand on fait la java, le jeudi à Berd'huis,

Pour parler aux retraités

Mieux qu'une école primaire, pourquoi n'avoir pas choisi

Un Ehpad au Touquet ?

Avec des vieux rendus hystériques

À l'idée de conduire moins vite

Leurs fauteuils électriques



C'est peut-être pas la plus jolie

La java de Berd'huis

C'était ça ou la Syrie