En traînant près de l'Élysée, Frédéric Fromet est tombé sur un texte signé Emmanuel Macron, et il l'a mis en musique avec un air signé Elmer Food Beat.

Moi ce que j'aime chez Benalla

C'est qu'il est plus fort que Booba

Il s'bat pas comm' une femm'lette

À coups d'flacons d'eau d'toilette

Hou hou hou



Moi ce que j'aime chez Benalla

C'est qu'il est plus fort que l'sénat

Sauf qu'il pourrait galérer

Pour ceinturer l'gros Larcher

Hou hou hou



Benalla la la la, la-la-la, la-la-la...

Oh, frappe-moi !

Benalla la la la la la

Oh, cogne-moi !

Benalla la la la la la

Oh, fracasse-moi !

Benalla la la la la la

Oh, corrige-moi !



Moi ce que j'aime chez Benalla

(et ses petit's lunettes au JT)

C'est qu'il est pas vraiment d'là-bas

(dans son costume de premier d'cordée)

J'suis pas là pour le défendre

Mais il s'prénomme Alexandre

Et pas Moustaphaaa

Ho Benalla



Et dans les poings de Benalla

Oui dans les poings de Benalla a oh oh oh

Il y a toujours de la place

Pour un gauchiste qu'on tabasse

Hou hou hou



Benalla la la la, la-la-la, la-la-la...

Oh, tamponne-moi !

Benalla la la la la la

Oh, percute-moi !

Benalla la la la la la

Oh, attache-moi !

Benalla la la la la la

Oh, fouette-moi !

(Je rappelle que le texte est signé Emmanuel Macron)



Moi ce que j'aime chez Benalla

C'est qu'à la Fête de l'Huma

Il nous dégagerait tout ça

Les tee-shirts Che Guevarra

Hou hou hou



Benalla la la la, la-la-la, la-la-la...

Oh, bouscule-moi !

Benalla la la la la la

Oh, dérouille-moi !

Benalla la la la la la

Oh, flagelle-moi !

Benalla la la la la la

Oh, cravache-moi !



Mais tu ferais mieux de coller des mandales

Au Front National