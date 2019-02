D'ici 100 ans il paraît qu'tous les insectes pourraient disparaître de la planète. Je dédie ces quelques mots aux coléoptères façon Tryo, car on est tous des frères.

C'est fini pour nos campagnes

Plus d'insectes, plus de vie, man

C'est vraiment moche, y a plus qu'une solution :

Que Juliette Binoche signe une pétition !

Plus d'abeille ? Une pétition !

Plus de guêpe ? Une pétition !

Plus de mouche ? Une pétition !

Binoche signe aussi pour les pucerons

Mobilisons-nous pour les moustiques

Pour les fourmis qui font chier quand on pique-nique

Faisons mentir les collapsologues

En rejoignant Binoche sur change.org

Assieds-toi près d'un ordinateur

Et signe pour sauver le criquet sauteur

Dis-toi qu'tu n'es pas seul à secourir les cafards

J'aperçois la banderole de Marion Cotillard

Montre ton nom et dis-le très fort

Que tu t'fais du mouron pour les doryphores

Mais sans exagérer, car tu n'as pas très envie

De te retrouver avec des punaises de lit



C'est fini pour nos campagnes

Plus d'insectes, plus de vie, man

C'est vraiment moche, on est trop nuls

Faudrait que Binoche joue une libellule

Mais assieds-toi près d'un nid de frelons

Et secoue-le un peu pour voir leur réaction

Quand ils t'auront transpercé avec leur dard

J'parie qu't'enverras chier Binoche et Cotillard

Et les mans, faut faire la part des choses

Il est grand temps de faire une pause

De sauver les abeilles et les coccinelles

Mais pas les actrices enduites de citronnelle

Moi j'aimerais pour tous les vers de terre

Que tu captes le message de mes vers

Nous les reggaemen on connaît la planète

Grâce à nos paroles au ras des pâquerettes

Peut-être que tu trouves mon discours pourri

Que tu mises tout sur François de Rugy

Que tu penses pouvoir préserver la vie

En ne mangeant plus d'viande seulement le lundi

C'est fini pour nos campagnes

Plus d'insectes, plus de vie, man

C'est vraiment moche, y a plus qu'une solution :

Que Binoche adopte un couple de grillons

C'est fini pour nos campagnes

Plus d'insectes, plus de vie, man

C'est l'heure de la chute de la chanson

Attention elle n’est pas piquée des hannetons :

On va tous finir par avoir le bourdon