J'ai une grande nouvelle à vous annoncer : je me porte candidat pour représenter la France au prochain concours de l'Eurovision.

Je suis le bateau Aquarius

J'm’appelle « Non merci »

Plein de pauvres, sûrement plein de puces

Et de maladies, « Non merci »

Au bout d'un long chemin, imaginez si

Les migrants jetaient l'encre dans le lac d'Annecy

Oh oui, dans le lac d'Annecy

Le Casino pris d'assaut par des Boubacar

Avec un os dans l'nez et misant tout sur le noir

Oh oui, forcément le noir

Je suis lybien ou syrien

J'm'appelle « Non merci »

Afghan ou irakien

C'est toujours « Non merci »

Je ne sais pas nager

Je m'appelle Glouglou

Pour avoir du succès

Faut s'app'ler Kirikou

Et là devant nos yeux y'avait l'Italie

Y'avait Malte et aussi la Macronie

Oh oui, de drôles de pays

On nous a dit « Circulez, il n'y a plus de place »

Qu'à cela ne tienne, à 600 on s'entasse

Dans un placard de l'Impérial Palace

Je peux jouer du tam-tam

J'm'appelle « Non merci »

Sans doute un peu polygame

C'est toujours « Non merci »

Je suis pas premier d'cordée

Je m'appelle « Casse-toi »

J'aurais dû savoir grimper

Comme un Gassama

Non merci, non merci

J'm'appelle « Non merci »

Non merci, non merci

J'm'appelle « Non merci »

Non merci, non merci

Ici c'est Annecy

Non merci, non merci

J'm'appelle « Non merci »