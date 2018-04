Il m'a semblé avoir un jour entendu dans cette émission une certaine moquerie envers Francis Lalanne. Alors, après qu'il a chanté pour Chambly avec le succès qu'on connaît, voici sa vraie chanson pour la SNCF

Un TGV

Un TER

Des voies ferrées

Et des caténaires

Des locomotives et des aiguillages

Des petites lignes et des gares de triage



Un Transilien

Un RER

Oui j'connais bien

Le champ lexical ferroviaire

Les Intercités et les omnibus

La bordure du quai et les terminus



Allez le train !

Allez nos cheminots !

Allez le train !

Nos passages à niveau !

Avec vous on voyage partout

Ou parfois on voyage pas du tout



Un wagon

Un contrôleur

Une station

Un incident voyageur

Guillaume Pepy, le fret et la dette

Et le pipi sur le sol des toilettes

("D'où l'intérêt de porter des cuissardes !")



Allez le train !

Allez nos cheminots !

Allez le train !

Allez le Ouigo

Avec vous on voyage partout

Parfois même, on voyage debout



Allez le train !

Allez nos cheminots !

Allez le train !

Allez le réseau !

Avec vous on aime voyager

Ces derniers temps, surtout avec nos pieds



Allez le train !