Le 7 mai 2017, le groupe Magic System chantait son tube “Magic in the air” au Louvre pour Emmanuel Macron. Presque 1 an et demi plus tard, en voici une version actualisée.

Feel the magic Jupiter, allez allez allez

Les Gaulois réfractaires, allez allez allez

Feel the goodies in the air, allez allez allez

Levez les mugs en l'air, allez allez allez

Je traverse la rue, je vous trouve du travail

Les bretons c'est la mafia française

Une gare c'est un lieu où l'on croise des gens

Qui réussissent et des gens qui n'sont rien

Je ne céderai rien ni

Aux fainéants ni aux cyniques

Ni aux extrêmes

Qui foutent le bordel

Bien souvent la vie d'un en-

trepreneur est bien plus dure

Que celle d'un salarié

Il faut pas l'oublier

Feel the magic Jupiter, allez allez allez

Les Gaulois réfractaires, allez allez allez

Feel the goodies in the air, allez allez allez

La porcelaine en l'air de Limoges de Toulouse

On met un pognon de dingue, oui oui oui

Dans les minimas sociaux, hein hein

Il faut dans ce pays des jeunes qui ont envie

De devenir milliardaires

Non vous n'allez pas

Me faire peur avec

Votre t-shirt

Tu m'appelles monsieur

Le meilleur moyen de

Se payer un costard

C'est de travailler

De se nourrir soi-même

Feel the magic Jupiter, allez allez allez

Les Gaulois réfractaires, allez allez allez

Feel the goodies in the air, allez allez allez

Les bracelets en l'air, 250 euros...

Le kwassa-kwassa

Pêche peu, il amè-

ne du Comorien

Poudre de perlimpinpin

Dans la société Gad

Y a une majorité de

Femmes illettrées

Oh eh, oh eh, oh eh

Feel the magic Jupiter, allez allez allez

Les Gaulois réfractaires, allez allez allez

Feel the goodies in the air, allez allez allez

Toul'monde comm' Castaner, allez allez allez