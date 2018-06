Il fait pas bon être migrant quand on voyage en Italie de Matteo Salvini. Fred Paumé et Juliette Romano vous le chantent !

Après Stone et Charden !

Après Peter et Sloane !

Après les Caramel Amer !

Voici Fred Paumé !

Et Juliette Romano !

S'faire déporter à deux

Dans un charter italien

En pyjama rayé

Tous les deux on sera bien

Ciao Venise, ciao les Ritals

Sur la poitrine on port'ra une étoile

Se faire gazer à deux

Dans un grand four à pizza

Quand on a l'ventre creux

Au moins y'a de la mozza

Une dernière fois manger un plat d'lasagnes

On comprend mieux le coup d'boule de Zidane

Ciao les spaghettis, les cannellonis

Ciao les raviolis, les macaronis

On s´en ira toute la vie

Très loin des gros fachos de l'Italie

Et boire allegretto ma non troppo

N'importe quoi sauf du limoncello

S'faire rafler au matin

Par Matteo Salvini

Et voir la vie en brun

Ranimer Mussolini

Voir de nouvelles pastas dessinées

Toutes très belles en forme de croix gammée

Allez Ramazzotti, Monica Belluci

Allez Begnini et Rocco Siffredi

On s´en ira toute la vie

Très loin des gros fachos de l’Italie

Et boire allegretto ma non troppo

N'importe quoi sauf un cappuccino

Ciao la Ferrari, la Maserati

Sur l'Aquarius au moins y'a du roulis

On s´en ira toute la vie

Très loin des gros fachos de l'Italie

Et boire allegretto, ay caramba,

À Valence en Espagne la sangria

S'faire déporter, adieu...