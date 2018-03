Les oiseaux disparaissent des campagnes de France. Adieu mésange, corbeau et tourterelle,... Frédéric Fromet vous rend un dernier hommage.

Ça fait pas rire les oiseaux

Ça fait pas rire les corneilles

Bye bye les étourneaux

Les mésanges c'est pareil

Ça fait pas rire les oiseaux

Les perdrix, les tourterelles

On est tellement crados

Qu'on fait de la Terre une poubelle

Ça fait pas rire les oiseaux, oh, oh, oh

Pas rire les oiseaux, oh oh



Une chanson d'adieu

C'est comme un traitement aux nitrates

Allez, vas-y, vains dieux

Qu'j'te pulvérise, que j'te sulfate

Une chanson d'adieu

C'est le poison dans la campagne

Le comble serait que

Les oiseaux s'exilent à Paname !

Si ta vie est dev'nue morbide

Pleine d'insecticides

De néonicotinoïdes

Y'a toujours une mélodie

Pour te dire que c'est cui-cui

Allez, bat un peu des ailes

Essaye un peu plus fort

C'est beau une ritournelle

Qu'on reprend pour ta mort



Ça fait pas rire les oiseaux

Ça les fait pas rire du tout

Ça nique les corbeaux

Ça flingue les p'tits pioupious

Ça fait pas rire les oiseaux

Y'en n'a pas un qui s'esclaffe

Déjà qu'ils avaient le cœur gros

À la mort d'Édith Piaf

Ça fait pas rire les oiseaux, oh, oh, oh

Pas rire les oiseaux, oh oh



Au moins nous n'aurons plus

Jamais un appétit d'moineau

Nous n'bavarderons plus

Comme la pie qui parlait trop

Au moins on n'pourra plus

Nous prendre pour des pigeons

Mais nous ne serons plus

Jamais gais comme des pinsons

Si tu n'as plus un insecte

À te mettre dans le bec

Si jamais l'homme te débecte

Si, petit à petit,

On te défait ton nid

Allez, bouge un peu tes plumes

Fais tes dernières vocalises

Avant que l'on te fume

Pour un caca sur l'pare-brise



Ça fait pas rire les oiseaux

Ça fait pas rire les abeilles

On s'en bat le jabot

Tant que brille le soleil

Ça fait pas rire les oiseaux

Ça fait pas rire les alouettes

On vole tellement pas haut

Qu'on saccage notre planète

Ça fait mourir les oiseaux, oh, oh, oh

Mourir les oiseaux, oh, oh, oh

Mourir les oiseaux