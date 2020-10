Duo inédit et explosif : Les Stone et Charden de l'humour Constance et Frédéric Fromet

Lui a réussi à énerver l'association des amateurs de saucissons de taureaux, le fan club de Fabienne Sintès et l'Amicale des inconditionnels du monsieur qui marche sur l'eau et multiplie les pains

Elle, est en procès avec la ligue des anti-mots vulgaires à l'antenne et avec la FFT, Fédération Française de topless.

Autant dire que c'est l'association de Nitro et Glycérine