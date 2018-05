J'ai pris ma plume pour vous parler des poules.

V'là-t-y pas qu'un brave gars

Genre FNSEA

Passionné par les grillages

Mit toutes ses poules en cage

Les cocottes emprisonnées

Entassées par milliers

Ne voyaient jamais le ciel

Qu'est-ce que ça peut leur foutre ?

L'essentiel

Coûte que coûte

C'est qu'ça ponde et puis c'est tout



Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

En faisant cot codec

Quand je te coupe le bec

Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Le trou du cul bouché

Y'a plus qu'à t'zigouiller

(Si avec ça j'passe pas chez Didier Varrod dans Poule sentimentale !)



V'là-t-y pas qu'on conseille

Qu'les poules voient le soleil

V'la-t-y pas qu'les gallinacées

Devraient faire des UV !

On verra ça évidemment

Quand elles auront des dents

À tous les amis des bêtes

Qui trouvent que c'est pas cool

On ne fait

Pas d'omelette

Sans casser des poules



Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Sur un format a4

Je te casse les pattes

Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Les plumes arrachées

L’œuf devrait mieux passer

(Je vise soit Poule sentimentale, soit Le Cloaque et la Plume)



V'la-t-y pas que ça piaille

Pour défendre la volaille

Y'a pas d'quoi se rendre maboul

Ce ne sont que des poules

Rien qu'des poules dans du purin

Comm' les vieux dans les Ehpad

Y manqu'rait plus qu'on prenne soin

Des plus vulnérables !

Restons cool

Y'a pas d'quoi

Alerter Interpoule



Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Vois-tu, c'est pour ton bien

Que je broie tes poussins

Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Ou je te coupe la tête

Pour y faire des mouillettes



Les têtes d’œuf et les starlettes

Faut bien que ça caquette

Que ça nous dise « j'ai les boules ! »

La bouche en cul d'poule

On n'attend plus que la pensée

De Poule McCartney

Une vidéo choc

Avec Yves Lecoq

Et le fameux

Coup de pouce

De Laurent Delaglousse



Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Fais-moi des beaux cocos

Ou je te brise les os

Ponds, poupoule !

Ponds, poupoule ! Ponds !

Tu peux toujours gueuler

J'crains pas m'faire embarquer

Par un car de poulets