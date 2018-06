C'est la dernière chanson de la saison. Et Frédéric Fromet sera accompagné d'un chœur strictement féminin : Juliette Arnaud, Clara Dupont-Monod, Roukiata Ouedraogo, Christine Gonzalez et Isabelle Sorrente.

Here's to you Charline et Alex

On va pas sortir les kleenex

Fin de saison, fallait qu'on en sorte

Vu le pingouin et la carotte

Here's to you Charline et Alex

À nos contrats pas besoin d'annexe

Nos auditeurs forcément sourdingues

Nous font gagner un pognon de dingue

Here's to you Charline et Alex

On va pas faire toutes les rimes en ex

Il suffirait que l'on joue du dub

Alex ferait une blague de teub

Here's to you Alex et Charline

Fini les Belges et Roukiata et Christine

Que dirait le chanoine de Latran

Devant un tel afflux d'migrants ?

Here's to you Alex et Charline

Ouf, enfin les cd en sourdine

Car Djub et Mélanie et Dédé

Pour apprécier faut se droguer

Here's to you Alex et Charline

Vas-y que j'philosophe, que j'bouquine

Merci Juliette, Isa et Clara

De réciter Wikipédia

Here's to you Alex et Charline

On chang' ra pas le monde, mamine

Il faut des jeunes qui veulent être milliardaires

Comme Girardot, Bidegain et Croisière

Here's to you Alex et Charline

De Jupiter voici la doctrine :

Il y a des gens qui réussissent

Puis y'a Pablo, VDB et Meurice

Here's to you Alex et Charline

Il est temps que tout se termine

Peut-être que bientôt nous reviendrons

La mafia c'est pas qu'les Bretons