Et vous, vous faites quoi pour la planète ? La parole est aux climatosceptiques et à ceux qui s'en foutent.

Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

Fuck la pollution c'est que du toc

C'est un complot des Chinetoques

Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

Admettons qu'le réchauff'ment nous gagne :

Il f'ra enfin beau en Bretagne !



En plein jour faut qu'ça clignote

Je laisse allumées les loupiotes

Si j’ai de belles baskets

J'prends ma bagnole tout seul pour faire 500 mètres

Si les balayeurs balayent

C'est à moi qu'ils doivent leur paye

Si les châteaux d'eau turbinent

C'est qu'il me faut 10 litres pour brosser mes canines



A 20 degrés comme je m'les pèle

Les radiateurs font du zèle

J'pourrais bien porter un pull crade

Mais j'voudrais pas qu'on m'croie échappé d'une ZAD

Au supermarché quel régal !

Faut voir un peu comme on emballe !

Si le plastique n'est pas bon

Alors pourquoi est-il mangé par les poissons ?



Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

La mort des insectes, pas d'panique

Qui peut blairer les moustiques ?

Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

Si la météo fait des dégâts

Ce s'ra la faute d'Évelyne Dhéliat

La bouffe de saison locale

J'aime autant crever la dalle

Pour adhérer à une AMAP

Faut sacrément aimer les choux d'Bruxelles en grappes

Trier ses poubelles c'est chiant

Ça nécessite de l'entraînement

Poubelle verte, jaune ou marron ?

Faut avoir au moins fait « Questions pour un champion »



Au volant de mon gros 4*4

Je me fous du glyphosate

Ok pour planter un bouleau

Si le but est d'y pendre un écolo

Quitte à choper la grosse dette

J’achète, j’achète, j’achète, j’achète

J’ai tout en double, même en triple,

Des trucs dont j’me sers pas, consommer c’est mon trip



Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

On nous enfume avec l'effet de serre

Sinon pourquoi encore l'hiver ?

Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

Admettons que ça chauffe un peu fort

C'est chouette pour ceux qui dorment dehors



Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

Puisqu'on va tous finir au fond d'un trou

Pourquoi s'infliger du tofu ?

Moi la planète j’en ai rien à carrer !

Qu'elle ne tourne pas rond, et puis après ?

Toute une vie en bio et puis voilà

Tchernobyl ou Fukushima