Aujourd'hui, Léo Karmann nous parle de Severance, la nouvelle série dystopique d’Apple TV créée par Dan Erickson et dont la plupart des épisodes ont été réalisés par… Ben Stiller.

"Severance", la nouvelle série dystopique d'AppleTV créée par Dan Erickson et dont la plupart des épisodes ont été réalisés par Ben Stiller.

Rien de bien drôle au démarrage : le pilote s'ouvre sur une femme allongée, inconsciente sur une table de réunion et réveillée par une voix étrange, sortant d'un haut-parleur. Comme nous, spectateurs, elle ne sait pas où elle se trouve. Comme nous, elle trouve la situation un peu bizarre. Mais plus intrigant : comme nous, elle ne sait pas qui elle est. "I don't know", c'est en tout cas ce qu'elle répond à quasiment toutes les questions du test d'aptitude que lui fait passer cette voix :

"- So that's "unknow", "unkonwn", "Delawaere", "unknown".

- What the hell did you do to me ?

- That's perfect".

L'homme qui vient d'entrer dans la pièce et qui semble satisfait du fait qu'elle ne se souvienne de rien, c'est Mark. Il lui explique qu'elle a été dissociée : à sa demande, on lui a implanté une puce révolutionnaire dans le cerveau qui permet de séparer concrètement sa vie professionnelle de sa vie personnelle. En gros, dorénavant, l'accès à ses souvenirs est déterminé par l'endroit où elle se trouve.

Quand elle est ici au travail, elle oublie totalement sa vie privée. Mais quand elle sort du bâtiment en fin de journée, elle retrouve ses souvenirs personnels, mais oublie totalement ce qui se passe au boulot.

Ce système révolutionnaire a été inventé par Lumon Industries, l'entreprise dans laquelle ils travaillent et dont l'architecture ressemble étrangement au premier Macintosh. Et s'il semble faire largement débat dans cette Amérique reculée où se déroule cette histoire, il est un échappatoire évident pour les employés qui ont décidé de l'adopter. Comme Mark, qui préfère comme ça s'oublier au travail pour ne plus penser, ne serait ce que 9h par jour, à la mort de sa femme.

Tout le génie du concept de "Severance", c'est que personne n'est enfermé, personne n'est forcé à rien. Ces "autres soi du travail" sont là parce que leurs AOD, comme ils les appellent, leurs versions de l'extérieur, choisissent tous les matins de retourner au travail.

Tout l'enjeu c'est donc, quand les ennuis commencent, d'essayer par tous les moyens de se contacter soi-même.

Dès les premières images, on le sent, "Severance", c'est une œuvre totale, croisement atypique d'un "Playtime" de Jacques Tati et d'un "Bienvenue à Gattaca" d'Andrew Niccol. Elle réunit entre autres Adams Scott, John Turturro, Patricia Arquette, Christopher Walken.

Mais c'est surtout une histoire totalement originale. Dan Erickson, dont c'est la toute première série, a porté cette idée pendant plus de dix ans, sans rien pouvoir développer d'autre. Il raconte d'ailleurs dans une interview qu'il livrait des légumes le jour où Apple lui a annoncé vouloir produire sa série. À force de digérer son projet, de l'affiner au fil des années, lui qui n'avait jamais mis un pied dans l'industrie a fini par convaincre.

Et ça se ressent. Il est rare de voir se développer au fil de neuf épisodes, un récit qui parvienne à ce point à être à la hauteur de son concept. Car oui, au-delà de l'intrigue plus classique du grain de sable dans les rouages de comment toute cette entreprise si rodée, glaciale, va petit à petit se déliter, "Severance" n'oublie jamais l'intime. Jusqu'où peut-on s'oublier dans le travail ? Quelle place et quelle importance doit-il encore avoir dans nos vies ? Et surtout, à l'heure où les multinationales montrent leurs limites morales et systémiques, jusqu'où peut-on séparer nos convictions et notre gagne-pain ?

Bouleversante, passionnante, se laissant progressivement apprivoiser dans son rythme et sa grammaire, "Severance" est un chef d'œuvre de série qui n'a pas fini de nous embarquer puisque ça y est, Apple a officiellement annoncé une deuxième saison. Mais rassurez-vous, Dan Erickson et son équipe ne vont pas mettre dix ans à la sortir : apparemment, quand ils se mettent à travailler pendant 9 h d'affilée et en oubliant tout le reste.