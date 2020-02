Comme on est de droite ou de gauche, Pépito ou Granola, pain au chocolat ou croissant, on est cocotte minute ou cocotte en fonte. Esterelle Payany est née dans une famille "autocuiseur".

Comment je me suis réconciliée avec la cocotte minute © Getty

Estérelle Payany est née dans une famille "autocuiseur". Elle a passé son enfance avec le chuchotis du bitoniau qui tournait suivi du pchitt de libération de la pression.

En bonne fille rebelle, Estérelle n'a pas voulu faire comme Maman et a investi les droits d'auteur de son tout premier livre dans une grosse cocotte ovale en fonte. Et depuis, elle les collectionne.

Même si elle s'est réconciliée avec la cocotte minute, c'est une recette faite dans l'une de ses bonnes vieilles cocottes en fonte qu'elle partage aujourd'hui.

La recette Brownie à la cocotte en fonte

180 g de chocolat noir à pâtisser

80 g de noix hachées (amandes, noisettes, mélange au choix)

100 g de beurre demi-sel

2 gros œufs bios

150 à 180 g de sucre roux

100 g de farine

25 g de cacao amer en poudre

½ c. à café de bicarbonate de sodium ou de levure chimique

1 pincée de sel

1 petite cocotte en fonte de 18 à 22 cm de diamètre

Préchauffez le four à 180°C (th.6).

Faites fondre directement dans la cocotte le beurre et le chocolat coupé en morceaux à feu doux. Hors du feu, ajoutez les œufs, le sucre puis la farine et le cacao mélangés avec la levure chimique et tamisés ensemble. Ajoutez les noix hachées grossièrement.

Enfournez sans couvercle 25 mn à 180°C (th. 6).