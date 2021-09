C’est le retour du boxeur des mots ! Bernard Lavilliers, le poète-rockeur- nomade, ambassadeur des cultures, chantre du métissage, qui a marqué l’histoire de la chanson française, avec des titres intemporels, comme celui qui joue déjà sur la platine « On the road again »…

C’est le retour du boxeur des mots !

Bernard Lavilliers, poète-rockeur- nomade, ambassadeur des cultures, chantre du métissage musical ! Il a marqué l’histoire de la chanson française, avec des titres intemporels, comme celui qui joue déjà sur la platine « On the road again »…

Mais son premier tube engagé est sorti deux ans plus tôt, en 1986, « Noir et Blanc » évoque l’injustice de l'apartheid en Afrique du Sud et dénonce l’emprisonnement de Nelson Mandela.

1986, en France, c’est aussi l’année de l’assassinat de Malik Oussékine, victime du racisme, à qui il rend aussi hommage.

« Noir et Blanc », une chanson au refrain fort et universel :

« de n’importe quel pays, de n’importe quel couleur…la musique est …

Un classique !

« Po na ba mboka nionso pe na pikolo nionso » à vous Fromet !

ah bah là y’a plus personne ! On fait moins les malins !

Ce sont les parents de Bernard Lavilliers qui lui ont transmis cette passion pour les rythmes tropicaux, le jazz portoricain, la musique classique et la poésie.

Dès l’âge de quatre ans, il écoute

beaucoup de musique grâce au tourne-disque qui lui est offert pour son anniversaire.

Des rencontres et des collaborations, pour chanter son engagement et son insoumission, Bernard Lavilliers en compte, de nombreuses et de prestigieuses, avec son ami, son frère : la star angolaise à la voix rauque : Bonga par exemple. Ensemble ils chantent un texte magnifique et nostalgique qui parle du destin de tous ceux qui, comme Bonga, ont dû fuir leur pays et laisser derrière eux ce à quoi ils tiennent le plus au monde.

« ANGOLA »

Un titre inspiré d'une discussion avec François Mitterrand dans les années 1980. Invité au Ministère de la Culture, avec d’autres artistes, le Président s’approche de Bernard Lavilliers et lui demande : « et alors, vous faites quoi de vos journées ? »

Bernard aurait pu lui répondre du tac ô tac « et toi , qu’est-ce que tu fais des tiennes ? » mais plus poétiquement il répondu : « comme toujours, je chante des causes perdues sur des musiques tropicales ».

Et cette sublime répartie résume bien le parcours de ce rebel à la voix de velours

Il fait son retour aujourd’hui, 4 ans après son album « 5 minutes au Paradis » où il invitait la fine fleur de la scène française, dont Jeanne Cherhal avec laquelle il chante un thème cher à son cœur : L’espoir

Parti s’exiler en Argentine en 2019 pour écrire, l’aventurier confiné esquisse un carnet de bord d’un voyageur intérieur, et libère « Le cœur du monde » qui bat au son de la résistance, de la fraternité et du partage.

On retrouve un Bernard Lavilliers plus engagé que jamais !

« Le cœur du monde » extrait du nouvel album de Bernard Lavilliers qui sera disponible le 12 novembre.

Notez aussi qu’il sera à L’Olympia pour 4 concerts exceptionnels du 16 au 19 juin 2022.