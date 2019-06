Hier soir, Elton John, vieux rocketman de 72 piges a tenu Bercy au bout de ses doigts. Sa tournée d'adieu, mais certainement pas ses derniers concerts. Parce que la musique régénère. Arrêtez de la pratiquer c'est comme arrêter de faire de la gym quand on a de l’arthrose.

La musique agit sur nos cellules, c'est prouvé par les scientifiques. La musique fait partie des vibrations que l'on perçoit par la peau, les oreilles et tous les orifices de notre corps.

L'oreille humaine perçoit les sons à partir de 16 hertz, c'est à dire 16 pulsations par seconde. Ce qui produit les sons les plus bas. Plus on va monter dans les aigus et plus ça va pulser vite, jusqu'à 18 000 pulsations par seconde. Au delà de 18 000 htz, seuls les chiens et les illuminés entendent. Ce sont les ultrasons.

En admettant que l'on fabrique un générateur de pulsations assez puissant aller au delà, par exemple à 134 milliards de milliard d'hertz, on obtiendrait .... de la chaleur, et à partir de 483... des couleurs....