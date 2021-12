Tout le mois de décembre, les Japonais font "bonenkaï". C'est-à-dire qu'ils boivent ensemble avec le patron après le boulot pour dire adieu à l'année.

Bonenkai : ou boire de l'alcool pour resser © Getty / Taiyou Nomachi

Direction le Japon pour une tradition séculaire, multiséculaire même, puisque certains expliquent que "bonenkaï" existe depuis l’ère Muromachi, c’est à dire 700 ans. "Bonenkaï" ça signifie littéralement "oublier l’année", ça dure tout le mois de décembre, et ça consiste à se saouler ensemble après le boulot.

Pour observer cette tradition très japonaise, il faut suivre quelques règles immuables

A commencer par assembler de petits groupes de collègues avec au moins un petit chef, voire le patron. Tout le monde se rend dans des bars et restaurants réservés et glou et glou et glou !

"Bonenkaï" dure des heures, ça peut se répéter plusieurs fois dans le mois et c’est très codifié : il faut boire beaucoup sans jamais oublier ses bonnes manières et surtout en respectant la sacrosainte hiérarchie : pas question de se désinhiber.

Selon une étude du quotidien Asahi Shimbun, les 2/3 des entreprises feront Bonenkaï cette année. Certaines paieront même en partie la note considérant que la "nomunication" est une façon de faire corps et de resserrer les liens entre collègues.

La "nomunication" c’est un mot valise qui mêle "nomu", qui veut dire "boire", et communication. Autrement dit, "nomunication", c’est communiquer grâce à l’alcool. Ça aussi, c’est très japonais…

Par ailleurs, bonenkaï sera d’autant plus fêté cette année qu’il a été quasiment annulé l’année dernière à cause de la pandémie de Covid19

Toujours selon le Asahi Shimbun, 94% des entreprises n’avaient pas observé la tradition en décembre dernier.

C'est vrai que le Japon fait partie des "rares" pays qui ont suspendu toutes leurs liaisons aériennes face à la menace du variant Omicron, mais 80% de la population est vaccinée et le nombre d’infections quotidiennes est remarquablement bas : moins d’une centaine !

Donc tout est ouvert et pas question d’épargner bonenkaï aux salariés japonais. Or, c’est bien le problème. En enquêtant, le quotidien s’est rendu compte que l’opinion des Japonais vis-à-vis de cette tradition avait complétement changé en un an :

Les Japonais sont désormais 60% à la trouver inutile ou à y voir des heures sup non rémunérées ou encore, pour un cinquième d’entre eux, une forme de torture sociale tout simplement parce qu’ils n’aiment pas l’alcool.

Et pas moyen d’y échapper : c’est très mal vu

En revanche on peut protester par d’autres moyens : tous les ans, les Japonais choisissent les 10 nouveaux mots de l’année. Un peu comme nous scrutons la nouvelle édition du Petit Robert…

Cette année, au Japon, il y a "manger en silence" et aussi "usseewa", un titre de la jeune chanteuse japonaise Ado qui entend protester contre le poids des conventions et des traditions. Et "usseewa" ça veut dire… Ta gueule !