Les Talibans avaient promis l'école pour tous et toutes, quelques minutes avant la rentrée les adolescentes ont appris qu'elle devraient rentrer chez elles. Pourquoi ce revirement ?

Les écolières en Afghanistan © Getty / Majority World

Le 23 mars, c’était jour de rentrée des classes en Afghanistan… Cela faisait 7 mois que les collèges et les lycées attendaient ça ! Sept mois depuis la prise de pouvoir des Talibans que les écoles secondaires du pays étaient fermées. Avant-hier donc, des centaines de milliers d’adolescents et adolescentes étaient prêts :

Leurs affaires rangées au pied du lit, leurs uniformes impeccablement repassés – pantalon, chemise et veste pour les garçons ; jupe longue et voile opaques pour les filles – et les réveils réglés très tôt : hier matin, tout ce petit monde est donc parti pour l’école.

Les garçons sont entrés sans problème, mais les filles, elles, ont été refoulées. Les images et les vidéos de jeunes filles en pleurs devant leur école ont fait le tour des réseaux sociaux afghans.

Rersonne n’était au courant de cette interdiction

Interrogé par le Washington Post, un directeur d’école de Kaboul, Muhammad Ibrahim, a expliqué avoir été prévenu mardi soir par un message WhatsApp. « Comment voulez-vous que je me sente ? J’ai le cœur brisé ! Je n’avais jamais vu ça ».

Hier, le ministère de l’Education a répondu d’une façon particulièrement hypocrite qu’il « n’avait pas eu le temps de concevoir un uniforme pour les filles compatible avec la sharia, la culture et les coutumes afghanes », mais que ce n’était que partie remise.

Des petits groupes de collégiennes se sont vite formés avec des pancartes « le hijab, c’est leur excuse ; la misogynie, c’est leur plan » ou encore « être éduquée est mon droit ». A Kaboul, les Talibans ont parfois dû tirer en l’air pour les disperser.

Les Talibans avait pourtant promis que les filles pourraient étudier

Il y a une dizaine de jours, ils avaient expliqué que tous les enfants – filles comme garçons – pourraient retourner à l’école. Notamment parce qu’ils essaient d’obtenir la reconnaissance de leur régime et une levée des sanctions.

D’ailleurs, dès septembre filles et garçons – strictement séparés – ont pu retourner à l'école primaire. Mais le vrai enjeu c’est éduquer les adolescentes jusqu’à 17 ans, c’est mettre à distance les familles et les traditions – le mariage juvénile par exemple - au profit de la réflexion et de l’émancipation. Les Talibans sont donc bel et bien revenus sur leur parole.

En fait, ils sont confrontés à deux problèmes.

Le premier est interne : en prenant cette décision, ils essaient de couper l’herbe sous le pied à plus radical qu’eux, plus conservateur et plus misogyne : l’État islamique.

Le second est externe : les négociations avec les Occidentaux traînent en longueur. Les Américains, par exemple, n’ont toujours pas débloqués les avoirs afghans gelés dans les banques étasuniennes.

Cette décision des talibans est donc une façon de punir et de faire pression sur l’Occident. Le problème, c’est que les vraies victimes ne sont pas les bailleurs de fond, ce sont des jeunes filles entre 12 et 17 ans qui hier ont dû rentrer chez elles, leurs uniformes impeccablement repassés mais tête basse et poings serrés.