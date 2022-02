L'immense chanteuse indienne Lata Ji est décédée des suites de la Covid19 à 92 ans. Sa carrière aura duré 73 ans et tout le pays pleure la chanteuse des années d'or de Bollywood.

Lata Mangeshkar était une mégastar comme le monde en a connu très peu. Sa carrière a duré 73 ans, et sa 1ère chanson, elle l’a enregistrée l’année même de l’Indépendance indienne en 1947 et elle est décédée hier matin des suites de la Covid19.

Lata Ji, comme on l’appelait familièrement, c’est l’Inde et c’est surtout Bollywood : les films qui sortaient de l’usine à rêve de Bombay ne pouvaient plus de se passer de sa voix de soprano pendant près d’un demi-siècle.

Comme elle était mal-à-l’aise devant les caméras, elle n’apparaissait que rarement à l’écran où des actrices parfois de 50 ans ses cadettes faisaient du play-back pendant que "le rossignol indien" peuplait la pellicule de ses incroyables trilles. comme ici avec Lag Jaa Gale, "serre moi dans tes bras"

Lata Ji a non seulement enchanté des générations d’Indiens – elle a enregistrée sa dernière chanson en 2019 - mais elle était aussi connue pour chanter les pieds nus, toujours avec sa longue natte et son tikka rouge sur le front.

On dit même d’elle que c’est la chanteuse au monde qui a le plus enregistré, en solo, en duo ou avec chorale : ses biographes évoquent le nombre de 27 000 chansons… Mais les fans parlent plutôt de 50 000 !

L’Inde entière la pleure et le gouvernement a décrété deux jours de deuil. L’équipe nationale de criquet, le sport le plus populaire d’Inde, s’est présentée hier avec un brassard noir et tous ont fondu en larmes en entendant son nom.

Dès hier soir, selon la tradition hindoue, elle a été incinérée et a eu droit à des funérailles d’État auxquelles était présent le Premier ministre Narendra Modi qui, dans un tweet, n’a pas pu s’empêcher de récupérer à son profit politique l’émotion en expliquant « qu’elle incarnait le pinacle de la culture indienne ».

C'est vrai, bien sûr ! Mais Bollywood c’est surtout avant tout l’histoire de deux Indes qui travaillent ensemble en paix à faire rêver des centaines de millions d’Indiens :

Beaucoup des grands acteurs et chanteurs sont Musulmans et ce, même si les chansons les plus célèbres étaient chantées dans l’ombre par une petite dame à la voix d’or, au tikka rouge et aux pieds nus. C’est ça l’Inde de Lata Ji. Comme ici dans Aap Ki Nazron ne Shanja : ce qui veut dire, « dans vos yeux, je suis digne de votre amour ! »