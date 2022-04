De El País à La Repubblica en passant par le New York Times et le Jornal do Brasil, les quotidiens du monde entier juge le premier tour, ou Emmanuel Macron a viré en tête, avec un inquiétude - voire une colère - à peine dissimulée.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour © Jc Milhet / Hans Lucas

Un certain soulagement se lit à la une des grands quotidiens européens…

Comme La Repubblica à Rome qui a demandé son avis au plus français des politiques italiens : Enrico Letta : "Le résultat français est encourageant, il montre que dans l'affrontement entre souverainistes et pro-européens, ce sont ceux qui croient en une Europe plus unie et plus forte et non ceux qui veulent la briser" qui l’emportent malgré tout.

Ce n’est pas le cas d’El País en Espagne qui s’inquiète d’un 2nd tour incertain : « Emmanuel Macron semble avoir oublié que les codes politiques ont changé. Le président français épouse le courant techno-libéral qui continue inlassablement d’avoir recours au discours de la peur. Sauf que les citoyens se veulent plus voter en se pinçant le nez et plutôt que le « moindre-mal » beaucoup préféreront punir » les sortants.

En Allemagne, la Frankfurter Allgemeine Zeitung est aussi très inquiète…

Il y a 5 ans, un tiers seulement des Français s’était porté sur la candidature Le Pen. A l’époque Emmanuel Macron était l’outsider, l’homme du changement. Aujourd’hui, il est l’establishment et il a échoué a réconcilier les deux France et n’a pas réussi à chasser la tendance des Français à chercher leur salut dans les extrêmes. Quant à Marine Le Pen, qui a promptement félicité le populiste hongrois Viktor Orban pour son élection, si elle devait parvenir à l’Elysée, l’Europe ne serait en mesure de faire face ».

Le NRC Handelsblad néerlandais va même plus loin et parle même à son sujet « d’un programme de droite-radicale caché sous le manteau de la vie quotidienne ». « Marine le Pen est-elle vraiment devenue une politicienne modérée ? Si vous regardez son programme et ses déclarations, la réponse est non. Ses idées sont toujours mêlées d’éléments extrêmes et il y a un soupçon de xénophobie autour d’elle.

Dans le reste du monde, le New York Times, sous la plume de Didier Fassin, n’est pas tendre non plus avec le président sortant : « ces derniers mois, Emmanuel Macron a joué un jeu dangereux en multipliant les clins d’œil à droite. Il y a 5 ans, il voulait rénover la politique française et être un rempart contre l’extrême-droite. Aujourd’hui le voilà transformé en politicien traditionnel, offrant même une passerelle à l’extrême-droite. Pour quelqu'un qui avait promis de refaire la France à son image, c’est un héritage inquiétant. »

Le quotidien brésilien Jornal Do Brasil n’est guère plus tendre : Emmanuel Macron a payé le prix fort de son entrée tardive en campagne. Une mauvaise idée, impopulaire, et qui a laissé un boulevard à Marine Le Pen et réduit l’écart entre les deux.

Mais l’article le plus étonnant, je l’ai trouvé dans la presse russe ! Le quotidien moscovite Kommersant a dépêché un envoyé spécial, ra-vi d’être à Paris où « le soleil brillait ce dimanche, comme sur commande ». Il est allé dans un bureau de vote et décrit comme une curiosité amusante : « la table avec les douze bulletins, où il faut en prendre au moins deux et l'urne scellée et transparente » Quel exotisme ! Ensuite il est allé au marché voisin acheter des asperges et papoter avec « un poissonnier qui fredonne du Aznavour ». Puis il s’est assis et son voisin lui a demandé : « dites-moi, vous les Russes quand est-ce que vous avez votre prochaine présidentielle ? » Et là, confus, notre correspondant en goguette dans une carte postale parisienne a bien dû avouer… qu’il ne savait pas ! » Poutine un jour, Poutine toujours !