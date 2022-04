Elle était réputée éteinte depuis 40 ans et pourtant, "Gasteranthus extinctus" est reparu sur le contreforts des Andes équatoriennes. Récit.

Gasteranthus extinctus, la fleur sauvage redécouverte alors que les scientifiques la croyaient étein © Riley Fortier, Field Museum

Imaginez des champs à perte de vue sur ces contreforts vallonnés et fertiles du nord-ouest de l’Équateur, un pays partagé en deux par la fameuse cordillère. Depuis les années 1980, ce qui était une immense zone forestière a été entièrement mise en valeur.

Ce qui en clair signifie que l’on a déforesté comme nulle part ailleurs au monde : l’Équateur a vu disparaître en quatre décennies 97% de sa forêt équatoriale au profit de cultures extensives et facilement exportables !

Cette déforestation a entraîné la disparition de centaines d’espèces de végétaux, endémiques de ce coin d’Équateur appelé Centinela. Un crève-cœur pour les botanistes : cette région était autrefois célèbre pour sa richesse et sa diversité florale et végétale.

Il ne reste de cette forêt primaire que quelques parcelles éparses, souvent sans lien entre elles. Ce massacre est d’ailleurs devenu une référence scientifique sous le nom d’"extinction de Centinela"

Et pourtant, un miracle s’est produit !

Le lundi de Pâques, c’est le moment ou jamais de croire aux miracles, non ? Or c’est précisément ce qu’il vient de se passer : des botanistes se sont fait un devoir d’explorer ces dernières parcelles de forêt vierge et là, une petite fleur orange leur est apparue.

D’un orange irréel tellement il est fluorescent, une petite fleur dont les trois ou quatre pétales forment une sorte de grappe ourlée pour permettre aux polinisateurs de tranquillement s’installer et recueillir le nectar. Or cette fleur était réputée éteinte.

Les scientifiques ne la cherchaient plus ! Pourquoi se lancer dans une expédition coûteuse à la recherche d’une plante de la famille des Gesnériacées alors que dans son nom elle porte déjà l’échec : extinctus.

Elle avait été décrite pour la dernière fois en 1981 par des botanistes visiblement désespérés qui l’avait d’ailleurs nommée Gasteranthus extinctus. Elle était conservée dans un triste herbier et on ne l’avait pas vue depuis lors.

Le plus étonnant de cette histoire, c’est qu’il n’a fallu que quelques heures de recherche à l’expédition pour tomber dessus. L’herbier en main, ils ont simplement comparé cette couleur incroyable et visible entre toutes au modèle conservé et décrit.

Ensuite, l’expédition en question était équatorienne, mais aussi étas-unienne et… française. Il faut dire que le Muséum d’histoire naturelle à Paris possède le plus beau des herbiers au monde : le Grand herbier de France commencé sous l’ancien régime.

On retrouve souvent des espèces supposées disparues ?

Pas plus tard que mercredi dernier, on a repéré dans les forêts de Louisiane ce qui est considéré par les ornithologues du monde entier comme le Graal des oiseaux disparus : à savoir, le pic à bec d’ivoire (et à houppette rouge) que depuis un an le gouvernement américain s’était même résigné à classer le parmi les espèces éteintes : on n’en avait pas vu scientifiquement depuis 1944 !