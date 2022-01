Au Malawi, "Agide" est un trésor national. Il chante depuis 70 ans. Un version récente d'une ancienne chanson à lui est aujourd'hui virale sur la plateforme des plus jeunes : TikTok.

Histoires du monde 24-01

Vous nous emmenez au Malawi, ce matin… pour un phénomène musical ?!

D’abord, l’auteur de ce hit musical : il s’appelle Giddes Chalamanda et il a 92 ans et sa carrière s’étend sur sept longues décennies. Au Malawi, c’est donc un trésor national.

En clair, dans ce pays d’Afrique australe d’une vingtaine de millions d’habitants, coincé entre le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie, « Agide », c’est son surnom, est connu et aimé de tous. Mais ça ne suffit à faire de lui un phénomène désormais mondial.

Il fallait en plus une chanson et un média : cette chanson s’intitule Linny Hoo et le média, c’est la plateforme TikTok : en quelques semaines, ce tube pourtant écrit il y a vingt ans y a été partagé 80 millions de fois et 7 millions de plus sur Youtube.

Pourquoi un tel succès maintenant ? Pour une raison simple : cette version très reggae de « Linny Hoo » que vous venez d’entendre est une reprise récente, avec bien sûr la participation du maestro. Mais avec aussi d’autres voix, plus jeunes, plus contemporaine. Et pour tout dire moins éraillées.

Puis les réseaux sociaux ont fait leur travail : un mot dièse #LinnyHooChallenge a été lancé et tout le pays a posté sa version – plus ou moins réussie – de Linny Hoo. Mais ça ne suffit toujours à expliquer pourquoi cette simple balade a fait le tour du monde.

Il y a aussi ce que disent les paroles de cette chanson : elles sont dédiées à Linny une des filles de Giddes Chalamanda, et parlent d’immigration vers les États-Unis, d’absence et tout à coup, la chanson du vieil homme en chewa, la langue officielle du Malawi avec l’anglais, a paru incroyablement moderne,

Elle a non seulement touché la jeunesse malawite mais aussi toute l’Afrique qui, elle aussi, rêve d’ailleurs et peut-être plus encore les centaines de milliers de Malawites expatriés en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis.

Quant à l’auteur de 92 ans, il ne comprend rien à TikTok et aux réseaux sociaux. Il explique qu’il a bien vu les images de la vidéo sur le portable d’un de ses petits-enfants mais qu’il ne sait pas comment cela fonctionne.

Par contre, c’est bien joli tout cela, mais ça ne met pas de « kachumbari », le plat national malawite, dans les assiettes de ses 7 enfants, dont la fameuse Linny :

Lui qui vit très simplement aimerait bien que tout ça lui profite un peu. Il semble qu’il ait été entendu par des labels locaux, qui vont se charger de collecter des droits d’auteurs.