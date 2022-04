Pour la première fois, une rappeuse thaïlandaise avait les honneurs du festival californien de Caochella. Elle en a profité pour faire passer un message politique tout en douceur et en gourmandise.

Direction la Thaïlande pour manger du riz à la mangue ?!

Mais de chez Mae Varee, précisément ! Une petite boutique comme il en existe des milliers en Thaïlande mais dont le riz gluant à la mangue, mariné dans le lait de coco, est légendaire !

Cette histoire commence samedi dernier, au festival de Coachella, en Californie, où, pour la 1ère fois, une jeune rappeuse thaïlandaise de 19 ans, Milly, se produisait en solo.

Ce qu'elle raconte dans ce morceau ?

Ce qu'elle raconte dans ce morceau dans le détail ? Je ne saurais trop vous dire. Mais je sais tout de même qu’en parlant de son pays, elle explique que les « gens y sont bons, la nourriture y est bonne, c’est le gouvernement qui est bood ». Ce qui veut dire entre corrompu et incompétent.

En guise de d’illustration, Milly se met à manger sur scène un riz gluant à la mangue de chez Mae Varee. Aussitôt la scène diffusée sur les réseaux sociaux, les Thaïlandais commencent à appeler la boutique de Bangkok pour se faire livrer le dessert.

A tel point qu’en quelques minutes, des dizaines de livreurs en scooter se retrouvent à faire la queue devant l’établissement et que la police doit intervenir pour dégager la circulation. Depuis, l’enthousiasme n’a pas faibli !

L'histoire ne s’arrête pas à cet embouteillage pour un dessert à la mangue

Évidemment ! Il faut savoir que depuis 2 ans en Thaïlande la jeunesse proteste dans les rues. Elle réclame la fin de la junte militaire au pouvoir depuis 2014, des élections libres et l’abolition de la loi interdisant de critiquer la monarchie.

Cette contestation a pris des formes très créatives afin d’échapper à la justice. Par exemple, les manifestants s’habillent en personnage d’Harry Potter. Pour évoquer la lutte contre Voldemort, qui a une lointaine ressemblance avec le roi Rama X.

Ou encore, ils se font le salut à 3 doigts de la saga Hunger games comme signe de ralliement anti-autoritaire.

Un dessert à la mangue très politique et très coloré

Pour comprendre, il faut savoir que Milly a déjà été condamnée par la justice thaïlandaise pour avoir protesté. Rien de grave : elle a dû s’acquitter d’une amende de 2 000 bahts, un peu plus de 50€. Donc, un geste politique de sa part n’est pas surprenant.

Il se trouve que la couleur orange de ce dessert si thaï est aussi celle du Parti du nouvel avenir, qui a obtenu en 2019 plus de 6 millions de voix aux législatives avant d’être interdit en 2020 par la junte. Que voulait ce parti progressiste ?

La fin de la junte et surtout un dialogue entre jaunes royalistes et rouges populistes, les deux bords irréconciliables de la politique thaïlandaise. Rouge et jaune mêlés, ça devient aussi orange que le riz gluant à la mangue, lié au lait de coco, de la chanteuse Milly. Le message gourmant est passé !