Un retraité espagnol atteint de Parkinson s'est vu conseiller d'utiliser Internet plutôt que de venir à son agence bancaire et obtenir de l'aide. Humilié, il a recueilli 600 000 signatures en ligne.

"Je suis vieux, pas stupide". Un malade de Parkinson demande de l'aide © Getty / Peter Dazeley

Il s’appelle Carlos San Juan de Laorde, il a 78 ans, et coule une retraite paisible dans la superbe ville méditerranéenne de Valence. Sa passion : le jazz et les romans policiers. Bref, un retraité comme les autres à cette différence près que M. San Juan souffre de Parkinson.

Maladie qui rend son quotidien compliqué et notamment, une opération toute bête : celle qui consiste à retirer de l’argent aux distributeurs. Du coup, M. San Juan doit passer par un conseiller bancaire pour l’assister. Seulement voilà, en décembre son agence a réduit ses horaires d’ouverture.

Lorsqu’il s’en est plaint, on lui a poliment répondu qu’il pouvait changer de banque s’il n’était pas satisfait, ou encore passer par l’appli internet.

J’ai encaissé là mon premier salaire il y a 51 ans et, d’un coup, je me suis senti impuissant et humilié.

Avoir des difficultés pour utiliser Internet, c’est assez commun en Europe ou en France

Ça s’appelle « l’illettrisme numérique » ou « illectronisme » et c’est vrai qu’en France, ça concerne 14 millions de nos concitoyens.

Mais c’est encore plus vrai en Espagne où un cinquième de la population a plus de 65 ans – un des taux les plus élevés au monde !

De plus, la crise de 2008 a signifié des années d’austérité et de réduction de personnel dans le public comme dans le privé. Les banques, elles, ont réduit drastiquement le nombre de leurs succursales. Elles ne sont plus que 20 000, moitié moins qu’en France.

Sauf que devant cette humiliation, notre septuagénaire espagnol a réagi.

De sa mésaventure, il a fait un combat.

Il a donc décidé de faire signer une pétition… en ligne, ce qui ne manque pas de sel pour quelqu’un qui souffre d’un accès limité à Internet à cause de sa maladie. Intitulée, « Je ne suis pas stupide, je suis vieux », elle a recueilli plus de 600 000 signatures !

Évidemment, les médias espagnols se sont immédiatement intéressés à son cas et en quelques semaines, il a fait le tour des télés. Puis il est allé fin février remettre au gouvernement espagnol sa pétition et ses revendications :

Il a obtenu gain de cause !

Il a obligé l’AEB, l’équivalent espagnol de l’Association française des banques, à signer une convention, c’était mi-mars, promettant une meilleure amplitude horaire des agences et des interfaces électroniques plus simples.

Et le plus étonnant dans son histoire, c’est que ce sont surtout des jeunes qui ont signé sa pétition ! Les plus âgés auraient bien voulu mais ils ne savaient pas comment la trouver et certifier leur signature sur Internet.