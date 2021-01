Aymeric Lompret est très remonté, il a un message à faire passer à nos aînés...

Ça fait un an qu’on est enfermés chez nous, au chômage, à se taper des vidéos de Jamy qui fabrique des planétariums avec une pastèque, 3 oranges et 2 balles de ping pong.

1 an que j’ai pas joué mon spectacle pour sauver leur petit cul ridé.

Et maintenant qu’on arrive avec un vaccin pour les sauver, qui est GRATUIT, qui a juste a tendre le bras, même pas très haut, eux ils sont là :​

“Euh, non merci, je ne veux pas être vacciné, ils vont me mettre des particules de 5G, oooOh, je me suis chié dessus, Charline elle est belle, elle a des belles totottes, je vais lui mettre des oides !​”