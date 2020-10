La semaine dernière, Aymeric Lompret disait partir hiberner mais ça n'a pas marché....

Du coup j’ai trouvé une autre solution pour qu’on arrête de m’emmerder avec le COVID. Je vais partir dans un pays où il n'y a pas de COVID, la MICRONESIE. Zéro cas là-bas. Alors il y a aussi la corée du nord, mais là bas, ils ont un régime ffffw… Moi, je peux pas, le riz ça me constipe.

Et puis pour des raisons de climat je préfère la micronésie. C’est moite et humide, et j’adore tout ce qui est moite et humide...hihihi...vous avez compris ? C’est parce que je voulais dire un vagin, parce que il y en a qui pense que “moite et humide” c’est un yaourt, pas du tout c’est un VAGIN ! Je voulais pas le dire pour être classe mais ça aurait dommage de gâcher une vanne pour un quiproquo.

En plus la Micronésie c’est marrant ca fait micro nazi C’est rigolo d’imaginer un regime nazi mais en tout petit, avec des tout petits drapeaux, Mein Kampf, il fait 2 pages et hitler il est tout minuscule. Il a une une voix aigue : “ Je vais attaquer la pologne je vais attaquer la pologne“ avec tout son état major derrière: “hihi il est dinguo il est dinguo Petit, mais costaud “