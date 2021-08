Ce que nous mangeons correspond à la graine du fruit, et c’est elle qui, en grossissant, exerce une pression sur la coque. Et finit par l’ouvrir lorsque cette graine est parvenue à maturité.... Petit tour de la planète pistache, un fruit sec énergétique mais plein de bon gras !

La pistache © Getty / Aniko Hobel

Je ne sais pas si cet été vous vous rafraîchissez parfois en dégustant une glace… à la pistache. Ou si vous préférez plutôt grignoter à l’apéritif une poignée de ces petits fruits secs dans leur version grillée et salée.

Vous le savez, lorsqu’elle est vendue dans son état brut, la pistache est recouverte d’une fine peau de couleur rouge, et elle est emprisonnée dans une coque très dure. Ce que nous mangeons correspond à la graine du fruit, et c’est elle qui, en grossissant, exerce une pression sur la coque. Et finit par l’ouvrir lorsque cette graine est parvenue à maturité.

Petite info pratique : si vous achetez des pistaches dont la coque est fermée ou à peine fendue, cela signifie que le fruit a été récolté alors qu’il n’était pas assez mûr.

Sur le plan de la santé, quels sont les atouts de la pistache ?

Première particularité, qui est plutôt perçue aujourd’hui comme un inconvénient : la pistache est très énergétique : 600 cal pour 100 grammes… car elle est riche en matières grasses, elle en contient presque 50 %. Mais, bonne nouvelle, ce sont essentiellement des acides gras non saturés.

Surtout, la pistache est une source intéressante de minéraux, de certaines vitamines et de fibres. D’ailleurs, les autorités de santé nous conseillent de manger chaque jour une petite poignée de fruits à coque, par exemple de pistaches… mais de préférence non salées.

Quel est l’arbre qui produit les pistaches ? Et où est-il apparu ?

Les pistaches sont produites par le pistachier vrai (son nom scientifique, en latin, est Pistacia vera). A ne pas confondre avec le pistachier lentisque et le pistachier térébinthe, qui sont tout aussi fréquents sur le pourtour de la Méditerranée. Le pistachier vrai est un petit arbre à feuilles caduques, sa hauteur ne dépasse pas 6 à 7 mètres. Selon les spécialistes, son berceau se situerait dans le nord-est de l’Iran et le nord de l’Afghanistan.

Le pistachier a une particularité, assez peu répandue dans la nature. Les pieds mâles et femelles sont distincts, ce qui oblige à planter des arbres des deux sexes pour espérer récolter des pistaches. C’est d’ailleurs en réalisant des expériences avec deux pistachiers parisiens de sexe différent que le botaniste Sébastien Vaillant fit, au début du XVIII° siècle, une découverte majeure. Il fut le premier à démontrer que chez les végétaux, c’était le pollen qui fécondait les fleurs et permettait à celles-ci de se transformer en fruits. On peut toujours voir au Jardin des Plantes de Paris le pistachier mâle qu’avait utilisé Sébastien Vaillant pour polliniser artificiellement le pistachier femelle d’un autre quartier de Paris.

Quel peuple a été le premier à cultiver le pistachier ?

La culture du pistachier est très ancienne. Les premiers à le domestiquer ont sans doute été les Perses, il y a 4000 ans… au moins. Beaucoup plus tard, au Ier siècle, les Romains l’ont introduit dans la péninsule italienne à partir de pieds originaires de Syrie. Mais la production de pistaches dans tout le bassin méditerranéen a vraiment pris son essor au VIII° siècle, à l’initiative des Arabes musulmans.

Et nos ancêtres Français, quand ont-ils pu goûter aux pistaches ?

Beaucoup plus tardivement, au XVII° siècle seulement, sous le règne de Louis XIV. Les petits fruits oléagineux sont parvenus à Paris via le port de Marseille. Et dès leur arrivée, les pistaches sont intégrées à des recettes. Dans un célèbre ouvrage de cuisine publié en 1651, on trouve deux versions de « tourte de pistaches » ainsi qu’une recette de « pâte de pistaches ». A la même époque, un autre auteur propose – c’est assez inattendu – des « œufs aux pistaches » !

Au siècle suivant, apparaissent des recettes de « biscuits de pistaches », de « meringues de pistaches », de « gâteaux de pistaches »… Mais c’est surtout à partir du XIX° siècle que l’emploi des pistaches par les pâtissiers, les confiseurs et les cuisiniers français va se généraliser.

Aujourd’hui, quels sont les principaux producteurs de pistaches dans le monde ?

Les deux premiers sont… les meilleurs ennemis du monde. Puisqu’il s’agit de l’Iran et des Etats-Unis. Plus particulièrement de la Californie qui bénéficie d’un climat de type méditerranéen. En 2019, la production de ces deux pays était quasi-identique. Et cette année-là, l’Iran et les Etats-Unis avaient réalisé à eux seuls les trois quarts de la production mondiale de pistaches.

Il est intéressant de noter qu’à la fin des années 1970, la culture des pistachiers en Californie avait quasiment disparu. Mais les Etats-Unis avaient décidé de la relancer après avoir décrété l’embargo sur l’Iran en 1979, suite à la révolution islamique de l’ayatollah Khomeini.

Quid des autres pays producteurs ?

On trouve la Chine, la Turquie, la Syrie… En Europe, la production est très faible mais une région se distingue : c’est la Sicile. On y produit « l’or vert » de Bronte. C’est une petite ville accrochée aux flancs de l’Etna. Certains gourmets considèrent que ces pistaches… volcaniques sont les meilleures du monde. On les utilise localement pour confectionner des glaces (je vous conseille de choisir celles qui ont une couleur kaki, certes moins attractives mais bien plus naturelles que le vert fluo !).

La pistache entre aussi dans la composition des fameuses cassatas siciliennes, ces pâtisseries magnifiquement décorées de fruits confits. On les emploie aussi pour préparer des amaretti et des cannoli… à la pistache. Et aussi du pesto aux pistaches, des crèmes de pistache, on en met aussi des morceaux dans la mortadelle… bref la pistache de Bronte est partout.

Quelques idées de recettes avec des pistaches ?

Outre les glaces et l’apéritif, les pistaches entrent aujourd’hui dans de nombreuses préparations. Des préparations sucrées comme les macarons, les financiers, différents gâteaux, des crèmes et des mousses, des nougats, des dragées et toutes sortes de confiseries. On peut aussi l’utiliser dans des plats salés : en faire des sauces et des farces, les mettre dans les pâtes ou encore réaliser un carré d’agneau ou un dos de cabillaud en croûte de pistaches.