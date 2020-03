Les temps sont durs. Sombres et complexes, Game of Thrones c’est vraiment les bisounours à côté. On était très winter is coming, aujourd’hui c’est vraiment les quatre saisons coming. La peste est à nos portes et bien qu’on se lasse d’en parler, à chaque fois, un nouveau cas détecté relance le suspense.

Je vais vous raconter un truc de cinéma puisque la soirée de samedi était placée sous le signe de la pédophilie, non de la dénonciation, non, des noms à consonances telles qu’on n’arrive même pas à prononcer, non, des j’accuse maudits et des j’accuse bénis, non, en fait le week-end était placé sous le signe des sigles utilisés pour représenter les genres. Le masculin (un rond avec une flèche partant vers le haut à droite) est un bouclier et une lance qui en sort et - comme c’est chou- le féminin (un rond avec une croix vers le bas), représente un miroir et sa poignée. Les garçons se bagarrent et les filles passent leurs temps à se maquiller, c’est le programme global des films qu’on voit depuis cent ans.