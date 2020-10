Bienvue Corona 19 !

- On vient d’apprendre que le Président des États Unis était lui aussi contaminé. Un commentaire?

- C’est une énorme succès. J’ai envoyé mes félicitations à mon collègue américain. Il était très ému. Et je dois dire que le pari est presque réussi.

- Le pari ?

- Contaminer la planète en partant d’un petit marché de Chine. Tout de même, c’est inespéré. Mes boss sont ultra satisfaits.

- Euh pardon mais vous avez un euh..,des...boss?

- Ben tiens cte blague. Pas vous ?

- Nous, non, on n’a pas de boss on a une block.

- Boss, block, bref. Ils se frottent les mains. Nous les Corona on est carrément au top des fléaux, là.

- Ils paraît que les virus de la dengue sont furieux.

- Oh ça va les dengues, ça fait des années qu’ils nous les brisent. Ils ont eu toute l’Afrique pendant des années et quoi ? 20.000 décès pour 390 millions d’infectés? C’est bon. En plus ils se servent de moustiques qui frappent la nuit, en traître. M’énervez pas avec ceux la dengue, ça peut me rendre, justement.

- Et les Virus de la grippe? Ils ont de la bouteille, eux, ils peuvent vous griller d’ici la fin de l’année.

- Oh la tout doux, Charline, faites pas votre Léa. La grippe? ces vieux ringards qui essaient de se renouveler chaque année comme s’ ils étaient the new thing ! Et vas-y que je te bouge mon génome au dernier moment et vas-y que je passe par un animal une année, un homme une autre. Des fourbes, je les déteste mais cette année queud! on sera devant. De toutes façons, on ne parle que de nous. Vous avez lu ça ? 60% des sujets de tous les journaux télévisés du monde en 2020, c’est nous ! 60 % ! La famine, les guerres, la sècheresse, les déchets nucléaires, la fonte des glaces, la famine, derrière. Coronavirus, the one and only. 60% ! A part la dernière guerre mondiale, on n’a jamais eu un tel score d’exclusivité. -Ben quand même si, la grippe justement, en 1917.