Vous saviez qu’il y avait un concert de Whitney Houston en mars 2020 à Paris ? Oui, Whitney Houston morte en février 2012 à Beverly Hills. Eh ben , elle fait un concert en mars 2020 à la salle Pleyel. Mais évidemment, c’est pas la vraie, c’est un hologramme, une illusion d’optique, mais avec sa vraie voix.

Mais attention, cette expérience de l’immatérialité nous guette tous.

Par exemple, moi. Encore ? me dit Guillaume.

Oui, moi. Je suis un peu abasourdi d’être là en train de faire une chronique, je me dis mais quoi on y est là, sérieux ? C’est bon ? Pour de vrai ? En Live ? Parce que avec la grève, les rediffusions, les best off, je ne savais plus si j’étais en train d’écrire une chronique chez moi ou en train de la faire à la maison de la radio.. J’allumais la radio et bim, qui j’entendais ? Moi en train de faire une chronique. Que c’est bizarre !