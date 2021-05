Dans un pays de feu et de glace, un pays situé exactement à cheval sur les plaques tectoniques d’Eurasie et d’Amérique, Jonas Ebeneser, a 50 ans, sa femme l’a quitté, sa grande fille est partie et sa mère perd tranquillement la tête dans un ehpad, et elles portent toutes les trois le même prénom, GUÐRÚN...