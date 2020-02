Pourquoi la Fille au bracelet ? Parce qu’elle en porte un à la cheville droite, un bracelet qui fait ding quand on se dézone, quand on sort de sa zone, quand on s’échappe.

"Melissa Guers, une révélation hallucinante d’actrice comme j’en ai rarement vue, une sorte de fracas sombre aux yeux noirs, une voix douce mais qui souffle une tempête.

Oui évidemment, la fille AU bracelet comme la fille A la valise qu’incarne Claudia Cardinale dans le film éponyme de 1957.

Parfois on entend c’est la fille à Jean Marc

Ou encore, la meuf à Gérard

et on dit

Charline, la fille au scooter qui bosse avec Guillaume, le gars au micro

Bref en Hommage au Au et au A

Pour le film de Stéphane Demoustier

Carré comme l’architecture austère de son tribunal

Rouge comme les murs de sa salle d’audience

Rouge sang, sang du crime

Dont est accusé cet enfant aux yeux noirs et au grand front

J’ai fait cette chronique

Une chronique à Hippo, une chronique à la masse."