Oh la je me souviens, à l’académie des Microbes, Virus et Bactéries, j’avais pris option cinéma , en 1979 et on nous avait montré Alien. Génial. Je vous résume vite fait.

C’est l’histoire d’un équipage de cosmonautes retournant sur Terre qui s’arrête sur une planète parce qu’ils ont entendu un signal de détresse. Dans leur visite, l’un d’eux est attaqué par une sorte de créature arachnide qui recouvre son visage en l'étouffant avec sa queue. C’est horrible, mais on réussit à lui enlever le truc. Ils fêtent ça en dînant mais soudain le cosmonaute est pris de convulsions et voit son abdomen perforé par une créature qui sort de son corps et qui s'échappe dans les coursives du vaisseau.