Vous savez que samedi soir, on a supprimé une heure. On va nous la rendre paraît il en juin mais ça c’est comme les retraites ça fait un peu promesse de gascon. Mais je ne sais pas ce qui s’est passé chez moi mais quand j’ai allumé la radio dimanche matin…

Hier samedi, acte 528 des gilets jaunes qui cette fois ont investi le champ de mars, invité par la Compagnie Nikon. Cette désormais traditionnelle manifestation, aussi célèbre internationalement que la visite sous-marine du Mont Saint Michel, ne peut continuer en effet que sponsorisé par des entreprises privées. Cette fois, cela a provoqué un commentaire acerbe de l’ex-ministre de l’intérieur depuis son cercle de jeux d’antibes, qui a affirmé, je le cite: « Quand je pense qu’ils ne doivent leur popularité uniquement à cause de la répression que j’ai ordonné et qui en a fait des héros. Et ils ne m’ont jamais invité ».

Message transmis donc aux organisateurs.

Ah, on me fait signe, nous sommes en ligne avec le Grand Chambellan, Stephane Bern.

- Grand Chambellan, mes respects. Tout d’abord, pourquoi ces Cérémonies d’anniversaire ?

- Merci de votre question France France et je suis ravi de pouvoir ainsi m’adresser en direct et même directement au peuple de France. Notre Majesté m’a demandé d’organiser une célébration célébrant l’accession au pouvoir, je dirai plus volontiers la montée au sommet, lors de l’enchaînement des échéances politiques de l’année 2019.

- Vous voulez parler

- Rappelez vous. Des municipales gagnées magistralement par les marcheurs, grâce à l’habile utilisation de qui s’appelait alors le front républicain. Souvenir…Le sénat, élu par les maires, comme vous ne pouvez l’ignorer, permis alors à Notre Majesté d’avoir la majorité absolue et put enfin modifier la constitution. Ainsi sa Magnificence Eclairée a pu revenir au régime monarchique que nous n’aurions jamais du quitter, à mon avis. Mais cela n’engage que moi.

- Et ainsi, c’est

- Tout à fait. Il y aura aussi évidemment nos amis anglais qui nous présenteront la dixième saison du Brexit. »