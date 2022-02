Entre le chat borgne de la détective Lily Rush dans "Cold Case", le perroquet de "Barretta" ou "Bandit", le chien de "Punky Brewster", on ne compte plus les animaux qui tiennent compagnie aux héros de séries. Focus, aujourd'hui sur ceux... qui ont chien !

Tom Selleck et les deux chiens Zeus et Apollon dans Magnum © Universal Television

Chacun à sa manière vient seconder un personnage ou révéler un de ses traits de caractères. Et en ce 4 février commençons par... Février, ça ne vous rappelle rien ? C'était le chien de Jonathan et Jennifer Hart dans la série Pour l’amour du risque ! Février s'appelait Freeway en VO !

De la race dites du petit chien lion ou Löwchen. C’était parce que les Hart, héros aux grands cœurs, l’avaient retrouvé errant sur le bord d’une autoroute. Depuis, comme ses maîtres, Février se la coulait douce, sans se soucier du lendemain … Il faut dire que trop préoccupés à "faire la vie dure aux gangsters, Jonathan Hart, oh oh oh, Jennifer Hart, oh oh oh !" n’ont pas à s’inquiéter de leur progéniture … puisqu’ils n’ont pas d’enfants… Alors du coup avoir un chien, c’est bien et un majordome pour s’en occuper … C’est parfait.

Février, disons-le, c’était quand même un planqué.

Et c’est vrai que, si l’on excepte quelques héros canins qui n’ont peur de rien - comme dans Rintintin, Lassie ou encore Tequila le dogue de Bordeaux dont on entendait les pensées dans la série Tequila et Bonetti - et bien dans la plupart des séries, un canin de compagnie ... ça sert surtout à compléter la panoplie d’un héros.

Autre exemple : Vous souvenez-vous de Max ?

C’était le chien du procureur dans La loi est la loi ? Le titre original c’était Jake & The fatman et on y suivait les enquêtes d’un procureur obèse, William Conrad - vu dans la série Cannon - et un jeune et fringant détective, Joe Penny alias Jake Styles.

Et si à l’image on voit bien que Jake a du style et que le procureur MacCabe alias Fatman a du poids, on découvre aussi … Max, le bon gros bouledogue du magistrat. À l’écran, c’était payant, le chien ressemblait à son maître, à moins que ce ne soit l’inverse.

Enfin, souvenez-vous de l’allure de Zeus et Apollon ! Les deux dobermans d’Higgins dans Magnum ! Aux ordres du Majordome, y’avait pas mieux pour protéger la résidence de Robin Masters et démontrer la supériorité hiérarchique du p’tit bonhomme sur le grand détective moustachu.