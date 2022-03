"Fame" enchante la France, le 6 mars 1982 sur TF1, deux mois après son lancement aux États-Unis sur NBC, un 7 janvier, un cas très rare pour l’époque où l’on découvrait habituellement, chez nous, les séries américaines plusieurs années après leur lancement.

"Fame" d'Alan Parker © .

Fame, la série, reprend le concept du film d’Alan Parker sorti en 1980 au cinéma : elle raconte la vie de jeunes artistes au sein de l’école des arts et du spectacle de New York. Une série qui va tout de suite être un hit comme son générique, la célèbre chanson d'Irène Cara.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au casting, il y a, dans la série, des comédiens déjà présents dans le film, comme Lee Curreri, qui joue Bruno Martelli un musicien ultra doué qui a la coupe de Julien Clerc dans les années 70, ainsi que son professeur de piano au look de père noël, le professeur Benjamin Shorofsky interprété par Albert Hague.

Il y a aussi Leroy, excellent Gene Anthony Ray, dans le rôle d'un jeune danseur très doué, venu de Harlem et repéré dans les cours de Lydia Grant qui dans le générique déclarait …

"Vous rêvez de gloire, de rêve ... la seule monnaie : la sueur"

Si dans le film, Irène Cara interprète le personnage de Coco Hernandez, dans la série c’est Erica Gimpel qui reprend le rôle et illumine 4 saisons sur les 6 que compte la série.

Fame , en 1982 était une série quasi … woke !

On y montrait une Amérique multiculturelle unie sur les planches mais où pour de jeunes latinos ou afro-américains la bataille était plus rude.

De plus il y a 40 ans, Fame amorce aussi en quelque sorte la "teen serie" ou du moins la série sur l’entrée dans l’âge adulte … Fame questionne, au-delà des rêves, les rapports entre ados et raconte comment, malgré la fouge de la jeunesse et le côté saltimbanque de leurs ambitions, pour mieux se libérer, ils doivent aussi apprendre à entrer dans le rang.

Fame enfin est une jolie œuvre sur le rôle fondateur des enseignants, la série est d’ailleurs une réussite intergénérationnelle puisque les professeurs se remettent autant en question que leurs élèves, je pense en particulier à Miss Sherwood qui va devoir user de techniques toujours plus innovantes pour intéresser ces jeunes saltimbanques qui ne rêvent que des feux de la rampe …

Fame a était un tel succès partout dans le monde qu’elle a fait beaucoup de petit, de Un, dos tres en Espagne, à Studio Sud en France en passant par Glee plus récemment. La chanson Fame reste un titre gold qui a même eu droit à une version française signée Noam, oui celui qui a chanté Goldorak !