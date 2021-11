En écho aux commémorations du 11 novembre, retour en deux parties, sur des séries qui s'intéressent à la première guerre mondiale. Aujourd'hui, Downton Abbey diffusée pour la première fois en France, il y a 10 ans, en décembre 2011.

Image tirée du film "Downton Abbey" (2019) avec de gauche à droite Maggie Smith ( qui joue Violet Crawley), Hugh Bonneville (Robert) Michelle Dockery (Mary) © AFP / JAAP BUITENDIJK / Collection ChristopheL

La grande série britannique de ces dernières années, Downton Abbey, chronique la vie de la famille Crawley et de leurs valets, entre 1912 et 1926. Et c’est à la fin de la saison un que la menace du conflit en Europe commence à se dessiner.

Au sein de la demeure, chacun s’en inquiète et pour le (encore fourbe) valet Thomas Barrow, l’idée de s’engager comme infirmier militaire fait son chemin, il profite de la visite du bon Docteur Clarkson dans cet épisode pour lui en parler. Cet été 1914, alors qu’une grande réception est donnée dans le parc de Downton.

Ce jour-là, personne n’imagine à quel point cette guerre va venir bouleverser leurs destins.

Entre ceux qui partent au front et ceux qui restent, la grande guerre sera omniprésente. Thomas Barrow, le valet, comme Matthew Crawley, le maître, iront tous les deux au front et les deux reviendront blessés. Le premier confronté à la mort d’un autre infirmier, forcera le destin et préfèrera perdre sa main que de risquer sa peau. Le second, revient en héros, mais sur un fauteuil, du moins, un temps.

Au Château, pendant la guerre, il faut agir et c’est exactement ce qui se passe en début de la saison deux quand on découvre que Downton va devenir une maison de convalescence. Ce qui va venir bousculer lentement mais sûrement l’ordre établi et les hiérarchies traditionnelles à Downton en particulier pour les femmes.

Par exemple, le conflit va leur donner une place et leur offrir l’opportunité de s’engager autrement comme pour Lady Sybil qui deviendra une infirmière chevronnée, ce que son statut ne lui aurait jamais permis en temps de paix.

Quand à Downton Abbey, ce jour de 1918, en fin de saison deux, on se retrouve pour se recueillir au moment où la guerre prend fin. Maitres et les valets se doutent bien que les marques de la guerre cicatriseront difficilement, mais ont ils conscience que les contrecoups comme la grippe espagnole qui va frapper les populations fatiguées et meurtries par le conflit touchera les habitants du domaine ? Se rendent ils compte que l’organisation traditionnelle ancestrale vient d’être bousculée et que chacun va devoir accepter d’entrer enfin dans le XXème siècle ?

La suite de la série le racontera... à suivre.

RDV la semaine prochaine : l'avant et l'après grande guerre dans "les Brigades du Tigre"