Le 8 octobre 1981 était diffusée pour la première fois sur CBS "Cagney & Lacey". En France, la série passera sur M6 à partir de 1987. Retour sur l'histoire d’une production qui marqué le polar télévisé.

"Cagney & Lacey", cette série révolutionnaire un peu oubliée avec Barbara Avedon et Barbara Corday © Maxppp / ALPHAPRESS

L’épisode pilote de Cagney & Lacey est passé il y a exactement 40 ans. Un téléfilm de 90 minutes, c’était la coutume à l’époque pour tester des personnages et des univers avant de les développer en série. L’originalité ici était d’imposer dans le registre du buddy movie, une série sur l’amitié et la bonne camaraderie, non pas deux hommes, comme dans Amicalement Votre ou Starsky & Hutch, mais deux femmes, Christine Cagney et Mary-Beth Lacey, dans un registre plus réaliste et sombre que par exemple Les Drôles de Dames ou Sergent Anderson.

Cagney & Lacey, évoquée l’an dernier dans une chronique sur le thème des femmes dans la police, a marqué l’histoire de la représentation des femmes dans le polar et reste aussi en mémoire pour son générique aux faux airs de show de variétés des années 80.

En quelques plans on sait tout de suite où nous sommes : Manhattan. Dans la rue, dans la foule, deux femmes marchent d’un bon pas. En surimpression, les photos des deux personnages, une blonde, une brune, et on voit qu’elles portent bien le flingue et qu’elles ont des badges de la police. Le titre de la série s’affiche alors dans une typo qui rappelle celle du film Flashdance …

La suite du générique nous fait entrer dans un commissariat qui n’a rien de fantaisiste, on est bien dans une série réaliste. On compte alors 7 hommes au générique, il n’en fallait pas moins pour rassurer les décideurs qui ne croyaient pas au départ à cette série créée par deux femmes, deux Barbara, Avedon & Cordey.

C'était un vieux projet des années 70, après un pilote en octobre 81, puis une première saison en 6 épisodes, deux comédiennes différentes au casting pour incarner Cagney - Loretta Swit dans le pilote, Meg Foster dans la saison 1 - c’est dès la saison 2 que le véritable duo s’impose avec Sharon Gless, la blonde et Tyne Daly, la brune.

La fin du générique montre que ces femmes ne seront pas cantonnées à un job de bureau, on les voit courir dans le métro ou dans une cage d’escalier, commander un hot dog, faire leur footing et ne pas se laisser perturber par un exhibitionniste …

La série était avant tout le portrait de deux femmes

Il fallait donc qu’elles ne se ressemblent pas, Lacey, mariée et mère de plusieurs enfants, elle sera aussi enceinte au cours d’une saison et dans cette arène policière masculine, cela avait du sens… Cagney, elle, a 38 ans, est encore célibataire, elle prend le partie de rester libre et pas question de nous laisser croire qu’elle puisse être lesbienne, les décideurs n’y tenaient pas trop en 1981… alors Cagney aime les hommes !

En plein dans les années 1980

En ce qui concerne les sujets abordés dans la série, Cagney & Lacey correspond bien au tournant des séries de la "quality television" des années 80 - comme Hill Street Blues ou St Elsewhere - la série jongle entre thématiques sociétales et policières. La série se positionnait souvent, mais pas que, sur les débats portés par les mouvements féministes. Il sera question d'enquêtes dans l’univers du cinéma porno, de la prostitution clandestine, du droit à l'avortement, etc.

40 ans plus tard, Cagney & Lacey marquent encore les esprits, un projet de reprise a été un temps évoqué et, anecdote amusante, dans Brooklyn Nine-Nine, un des personnages de la sitcom policière, Terry Jeffords a deux jumelles qui se prénomment… Cagney et Lacey.

Bref, la série mériterait d’être rediffusée. À bon entendeur !

=> Retrouvez Benoît Lagane, tous les samedis, dans Une Heure en Séries au côté de Xavier Leherpeur