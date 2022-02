Le matin, c’est câlin non ? Et dans les séries, les câlins on aime bien.

Sex and the city © HBO

Enfin … pas au tout début de la télé, quand même. Car si dès les années 50, les couples sont omniprésents, difficile en revanche d’évoquer leur sexualité. Écoutez cet extrait de « Being the Recardos », excellent film de Prime Video sur les coulisses de« I Love Lucy » la sitcom culte américaine dont je vous ai déjà parlé ici. Dans ce programme, le couple à l’écran (Lucy et Ricardo) est un couple dans la vie (Lucille Ball et Desi Arnaz) et si à l’écran, ils ne couchent jamais ensemble, en revanche dans la vie …

Lucille fut enceinte. Mais quid de son personnage Lucy ?

Le couple star imposera ses choix face à l’annonceur de I Love Lucy, l’industriel du tabac, Philip Morris, et un bon nombre de bien-pensant cul bénis !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A quel moment les choses changent vraiment ?

Tout cela s’est fait par étape, d’abord dans le soap opéra, la vie de couples et de leurs amants qui s’aiment et se déchirent puis dans des séries, notamment policières, plus adultes, je pense à Deux flics à Miami ou New York Police Blues… Mais c’est surtout l’émergence des chaines payantes qui ne dépendent pas des mêmes contraintes et codes de censure qui montrent la sexualité plus frontalement … car le cul ça peut être un bon produit d’appel

Ce qu'on écoute n’est pas le générique d’une émission érotique des années 90 sur M6, non c’est celui de l’une des premières séries de HBO, la chaine du Trône de fer. Et bien dans « Le Voyageur », c’est le titre, on suit un auto-stoppeur, c’est le narrateur. Il nous raconte des histoires à faire peur dans lesquelles, il y avait toujours une pointe d’érotisme … car le cul … ça fait gagner des abonnés. C’est ce que Canal + a tenté en 1989 pour le bicentenaire avec Les Jupons de la Révolution … tout est dans le titre … non ?

Sex and the City

En 1998, Carrie, Samantha et leurs copines dans Sex and the city marquent indéniablement un tournant et donne des idées. Quinze ans après sur Showtime, pendant 4 saisons ce sont les coulisses des premières études sur la sexualité qui nous sont racontées. L’histoire du médecin William Masters et de sa secrétaire Virginia Johnson dans : Masters of sex.

Du côté des chaines gratuites, la sexualité s’invite elle aussi de plus en plus souvent dans les histoires, Friends, dans les mêmes années que Sex & the city, a elle aussi changé un peu la façon de la raconter, mais le cul, pas question, ici de le montrer, c’est plus drôle quand c’est Phoebe qui le voit.