De Gaulle et "Belphégor", "Dallas" en pleine campagne électorale Reagan/Carter, François Mitterrand dans "A la maison blanche" et bien évidemment, Volodymyr Zelensky en "Serviteur du Peuple"

Les séries se sont souvent invitées de façon impromptu dans la vie politique. Tenez, déjà en 1965, quand Belphégor démarre sur l’ORTF et que le fantôme du Louvre plane sur la France entière …

Une série populaire tournée dans un temple de la culture, le Musée du Louvre, le ministre Malraux s’y oppose !

Même si le jeune héros se prénomme comme lui … André Bellegarde (Yves Rénier).

Et ils seront nombreux à le suivre dans ses aventures

La France ne compte à l’époque que six millions de foyers équipés d’un poste de télé, or la série est vue par 15 millions de français dès le premier épisode. 20 millions de téléspectateurs seront au rendez-vous pour le second … la semaine suivante.

Le Président De Gaulle ne peut donc pas passer à côté du phénomène.

Quelques mois plus tard, dans une conférence, pour critiquer le travail de certains journalistes sur l’affaire Ben Barka, il déclare que la presse d’opposition s’est lancée dans l’exploitation de cette affaire dit-il « attirée par une espèce d'atmosphère à la Belphégor ».

Les séries s’invitent aussi dans les campagnes électorales comme aux États-Unis, en 1980, à la fin de la saison 3 de Dallas

C'est à ce moment là que l'on tire sur JR, gros cliffhanger télévisuel. Cet été là, la campagne électorale bat son plein, Ronald Reagan affronte Jimmy Carter mais les américains attendent surtout impatiemment le réveil de JR…

Et la question sur toutes les lèvres : Mais qui a tiré sur JR ?

Les Républicains ont la réponse ! Sur des badges qu’ils arborent dans les meetings sur le revers de leur veste, il est écrit : "Democrats shot Jr" (les démocrate ont tirés sur JR)

Inversement, la vie de véritables présidents a pu inspirer les auteurs de séries

Aux États-Unis toujours, dans The West Wing / à la maison blanche, le président Bartlett est atteint d’une maladie neurodégénérative mais il ne l’a pas dit aux citoyens. Fallait-il cacher la maladie du Président ? C’est la question que pose la série en fin de saison 2. Une trame narrative inspirée par la véritable histoire d’une maladie cachée… Celle du Président … François Mitterrand

Tout dernièrement, il y a l’histoire de Volodymyr Zelenski qui est assez incroyable puisque c’est dans une série (visible en France sur la plateforme d’Arte) que l’actuel président ukrainien a endossé pour la première fois le costume de Président mais dans une comédie satirique où il incarne un homme élu malgré lui.

Dans le générique de Serviteur du Peuple on voit le président Vassyly Holoborodko interprété par Zelensky. Il traverse Kiev à vélo pour se rendre au palais présidentiel. C’est un homme simple, issu du peuple.

La chanson ironique qui l’accompagne résume la situation ainsi …

"J’aime mon pays**, j’aime ma femme et j’aime mon chien, je suis partout, jamais en panne tel un superman, mais sans chercher la bagarre, toute la cour connait ma sentence : serviteur du peuple. J’ai presque tout, la dignité et l’honneur, et même les bravos. Mon propre avion, au frais de la population. **Et alors ? C’est mon droit. Sur mon ventre, je vais me faire tatouer : serviteur du peuple"

Le générique d’une série de 2015 qui en 2022 résonne bien autrement !