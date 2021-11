Ce matin on va jouer au jeu des 5/7 familles ! Et dans faim de séries, on demande les frères, de Six feet under à Dallas en passant par Supernatural et Simon & Simon !

Une histoire fraternelle en séries c’est toujours une base solide surtout quand il s’agit de raconter des fratries dans des familles dysfonctionnelles comme chez les Fisher, la famille de Six feet under où l’on dirige la petite entreprise de pompes funèbres de père en fils.

Et ça commence mal, puisque dès le premier épisode, le père est dans la boite, enfin dans le cercueil. C’est donc David qui prend les commandes de la société avec l’aide de son frère Nate qui revient à la maison et va devoir, à la fois, apprendre le métier de croque mort et … faire son deuil.

Des frères au travail, c’est un lieu commun de beaucoup de séries comme dans Dallas avec JR et Bobby, car pour deux frères que tout oppose, diriger ensemble l’entreprise familiale c’est un réservoir à rivalités. Dans Dallas, justement, entre le méchant JR et le gentil Bobby, si vous ajoutez aux puits de pétrole Ewing, des verres de whisky et les Barnes, la belle-famille de Bobby, cela peut être risqué ! On ricane jaune parfois, on boit un coup ensemble souvent et on se fait ensuite deux trois crasses dans le dos. Au final, c’est la relation entre les frères qui s’abime et la famille qui trinque. Des frères ennemis dans une série, à condition de mettre en scène deux ou trois réconciliations, ça permet aux scénaristes de relancer la machine à mauvais coups si possible du plus méchant des deux frères. C’est très classique mais c’est payant

On peut préférer dans une série quand deux frères cabotinent, se taquinent mais s’entendent comme dans Supernatural. La série qui s’est arrêtée il y a tout juste un an compte 15 saisons et plus de 325 épisodes. On y suit Sam et Dean, deux frères au nom de carabine, les Winchester. Leur job : chasser des fantômes et autres forces du mal en traversant l’Amérique à bord de la belle bagnole de Dean, une Chevrolet impala de 1967…

Il y a 40 ans, un 24 novembre 1981, sur CBS, les deux frères bons camarades s'appelaient Simon & Simon. Et à San Diego, c’est chacun son genre, Rick, l’ex-soldat, est plutôt country, il porte bien le chapeau et les bottes de cow-boy, là où AJ, diplômé des universités, a un look un peu plus BCBG. Ensemble, ils sont détectives privés… Deux frères très différents, Rick arbore la moustache tendance village people et AJ, le blondinet, la raie sur le côté. Dans un esprit proche de celui de Magnum, on verra d’ailleurs Simon et Simon dans un épisode crossover à Hawaï au côté de Tom Seleck et de Higgins, je crois qu’au fond, c’est dans ce genre, les buddy series, que je les préfère … Les frères en séries.