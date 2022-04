Le 22 avril pour les amoureux de la planète c’est le jour de la terre, fêtée pour la première fois, en 1970, aux États-Unis. Retour sur la façon dont les séries ont pu maltraiter, fuir ou défendre la planète entre séries post-apocalyptique et héros militants.

Les 100, une série post-apocalyptique © Netflix

Les séries, à petit pas, ont pu accompagner le mouvement de prise de conscience environnementale dès les années 1970 et jusqu'à nos jours mais de façon diverses.

Si pendant longtemps, la confrontation de l’homme à la nature se limitait à des westerns très classique, dans les années 1970, dans le prolongement des mouvements hippies, il ne pas faut s’étonner que Kung Fu, j’en ai déjà parlé ici ou La Petite Maison dans la Prairie, je n’y reviens pas, des séries qui montrent des hommes et des femmes cultivant la terre le plus naturellement possible.

20 ans plus tard dans les années 1990 puis tout au long des premières décennies du XXIème siècle, avec la peur de la fin du siècle puis des rapports successifs du GIEC, dans les séries, quand on parle de la planète de demain, on parle plus naturellement de monde post-apocalyptique.

Et pour l'éco-anxiété, thème de cette journée de la terre cette année, les séries ont de quoi l'alimenter

Des séries comme par exemple Les 100 entre 2014 et 2020 ou Dark Angel au début des années 2000 en sont des exemples.

Dans Les 100, 7 saisons et 100 épisodes, 97 ans après une apocalypse nucléaire, les adultes qui ont quitté la planète totalement polluée pour vivre dans une station spatiale en orbite autour du globe ne sont pas fous. Afin de vérifier qu’il n’est pas trop dangereux de reposer les pieds sur terre pour voir ce qu’il reste de l’humanité sans craindre pour leur santé, ils y envoient, une centaine d’ados et jeunes adultes. Le message est clair non ? Quitte à sacrifier des humains sur une planète malade autant que ce soit les générations futures.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Dans Dark Angel, une série en deux saisons produite par James Cameron, un réalisateur que l’on sait sensible à l’avenir de la planète, on suit une super-héroïne en moto, Max Guevarra (Jessica Alba) qui s’associe à un journaliste d’investigation, Logan (Michaël Weatherly) pour sauver un monde en ruine : Cataclysme nucléaire, industriels véreux, politiques et militaires corrompus.

La série montre une terre de l’an 2009 qui ne fait pas rêver et où les jeunes générations doivent pour survivre travailler comme … Livreurs à vélo. Référencée comme un produit de supermarché avec un code-barres tatoué sur la nuque, Dark Angel alias Max Guevarra - son nom c'est déjà tout un programme - résiste malgré tout contre la dictature en place aux États-Unis.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Au-delà des séries post-apocalyptique, des héros qui défendent la planète ne sont pas très nombreux dans les séries. Et même si à la fin des années 1980, des choses bouges, MacGyver par exemple va montrer assez vite son appétence pour les combats environnementaux, la défense des espèces protégées ou encore le végétarisme.

Mais bon pour militer, un jour de la terre, on peut surtout compter sur les défenseurs des animaux qui eux sont nombreux dans les séries, après les amis de Flipper ou les héros de Daktari, dans les années 1980, il y a eu Cap Danger.

Le Dr Roberts est véto, il travaille pour l’Aquarium de Vancouver.

Dans la baie, avec ses préados, Jonah et Nicole, ils prennent la défense des animaux en proie aux pollutions diverses et attaques humaines. La série, destinée au jeune public, est positive, nous sommes en pleine bébé phoque mania, les films Sauvez Willy et le Dr Roberts, c’est Cousteau en plus cool. Et si la série vise plus souvent les petits pollueurs que les grosses multinationales, voir des héros qui font la chasse aux braconniers… Ça fait toujours plaisir !