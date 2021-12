Pour cette veille de Noël, dernière faim de séries de l'avent, sous le sapin, en cadeau, retour sur votre série culte bien aimée et préférée ! Joyeux Noël !

"Ma sorcière bien-aimée" série télévisée créée par Sol Saks © ABC

Parmi les faims de séries de l’année 2021, celle qui vous a fait le plus réagir a été la chronique consacrée à Ma sorcière bien aimée, proposée à l’occasion son nième retour à la télé, en cadeau, ce matin, retour dans le monde merveilleux et magique des Stevens, Samantha, la gentille sorcière et son mari, un peu bêta, Jean-Pierre, le publicitaire maladroit.

Et dès la saison 1, au 15ème épisode, les Stevens fêtent bien évidemment Noël mais voilà cette année-là, le couple n’a pas encore d’enfant - il faudra attendre la fin de la saison 2 pour que Tabata débarque et la saison 6 pour qu’elle est un petit frère, Adam - mais alors dans cette première saison, comment les Stevens fêtent Noël sans enfant à la maison ?

En accueillant un orphelin et, pour cela, pas besoin de magie … nos héros se rendent tout simplement à l’Orphelinat afin de recueillir, pour Noël, le temps d'une nuit, un enfant abandonné.

Leurs voisins, les Kravitz, accueillent le petit Tommy, qui croit dur comme fer au Père Noël … Les Stevens, eux, récupèrent une racaille, il s’appelle Michel, et il n’a que faire des histoires de Santa, pour lui, il n’existe pas. D’ailleurs, à l’orphelinat, Michel a refilé une bonne beigne à Tommy quand ce dernier lui affirmait haut et fort que Santa Claus allait passer. Bref, vous l’aurez compris, Michel n’est pas un enfant facile, enfin surtout pour Jean-Pierre, qui est souvent débordé … à la fois rien d'étonnant dans Ma sorcière bien aimée, Jean-Pierre n’arrive pas à grand-chose. Heureusement que sa femme, Samantha, sait bien faire, grâce à ses idées de sorcière, ses petits tours de magie et son sens de la répartie.

Samantha va alors dévoiler à Michel son secret, oui elle est bien une sorcière, et va convaincre son mari de partir tous ensemble à la rencontre d’un très vieil ami barbu ... Hoh ! Hoh ! Hoh !

À leur retour du Pôle Nord, et sa rencontre avec le grand Santa, les choses vont changer pour Michel, lui qui a fait tourner en bourrique un bon paquet de famille d’accueil, il a enfin compris qu’il pouvait aussi être un cadeau … Et quand les Johnson, un couple qui souhaite adopter Michel, arrivent le matin de Noël chez Jean-Pierre et Samantha, la magie de noël a opéré.

Joyeux Noël à toutes et à tous ... et à l'année prochaine !