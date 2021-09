Docteure Doogie débarque sur Disney +, Good Doctor est revenu et HPI intéresse hors de France, focus sur ces personnages hors normes qui s’invitent dans les séries

Grande gueule, ingérable au look improbable Morgane Alvaro résout des enquêtes avec talent grâce à son HPI © AFP / Valery HACHE

Une faim de séries à très haut potentiel, à l’occasion de l’arrivée sur Disney de Docteure Doogie, une série qui rappellera sans doute des souvenirs si vous avez grandi dans les années 1990 puisqu’il s’agit du redémarrage d’un concept de l’époque.

Car oui le talent des producteurs à Hollywood c’est aussi de savoir reprendre des idées de génies de plus de trois décennies.

Ici en l’occurrence, nous sommes en 2021 à Hawaï et nous suivons les aventures de Lahela, surdouée, diplômé de médecine et qui exerce dans un hôpital à l’âge de 16 ans.

Elle est la fierté de sa mère qui dirige l’établissement et de son père, à la fois très cool et protecteur … Et qui aime aussi le surf ! Lahela est surnommée Doogie en clin d’œil à la série Doogie Howser MD diffusée entre 1989 et 1993 et créée par deux grands noms de la télé, David E. Kelley, le père d’Ally McBeal et Steven Bochco, celui de Hill Street Blues.

En 1989, sur la musique de Mike Post, Dr Doogie s’amuse dans une forme hybride à mélanger la comédie et le drame issus de la situation et du contexte. Le quotidien de Douglas Howser, un brillant médecin de 16 ans. Confronté à des prises de décisions d’adulte, il reste dans sa tête comme dans son corps un adolescent. A l'époque, c’est le tout jeune Neil Patrick Harris, bien avant le rôle de Barney dans How i met your mother qui incarne le surdoué.

Le retour du concept féminisé en 2021 n’est pas étonnant

Dans les séries médicales, il y a un génie, atteint du syndrome d’Asperger, qui cartonne depuis quatre saisons dans Good Doctor, un concept créé en Corée du sud et qui cartonne partout dans le monde, c’est l’universalité du sujet qui fait le succès de la série.

En séries, les génies ne sont pas uniquement médecin, mais très souvent des scientifiques, férus d'informatique et dotés d’une intelligence supra normale. Des génies qui possèdent entre autres la faculté d’assumer n’importe quelle identité, comme Jarod que le Centre a mis en isolément afin d'exploiter son génie pour des recherches secrètes jusqu'à ce qu'un jour, il leur échappe. Le Caméléon ou comment le surdoué s’impose comme un super héros.

Son seul costume celui du personnage qu’il interprète à chaque épisode. Et le bonhomme est très fort. En quelques minutes il peut vous piloter un avion ou, médecine encore, endosser la blouse pour révéler une grave erreur médicale. Mais ce talent a un prix et une bande de pieds nickelés part à ses trousses car c’est un fugitif à haut potentiel.

Exploiter les génies, dans les séries, c’est s’assurer de l’aventure, des enjeux forts et défendre le droit à la différence

Un surdoué est toujours un peu super héros mais malgré lui ou malgré elle, comme dans HPI le dernier gros carton de TF1 - disponible sur Salto - où Audrey Fleurot qui enchaine les petits boulots travaille comme femme de ménage pour la Police. Et alors que l’autorité, ce n’est pas son truc, la voilà qui dans le premier épisode ne peut s’empêcher de se mêler à une enquête … grâce à ses capacités.

Une très bonne idée de série puisqu'aujourd'hui 15 pays auraient déjà acheté les droits d’adaptation de HPI et des négociations seraient en cours avec les États-Unis. L’occasion de démontrer une fois de plus que mettre en scène un héros hors norme, ça peut être gratifiant.

