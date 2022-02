Ils sont de retour sur la chaine Paramount ! Retour sur des chevaliers aux grands cœurs qui n’ont jamais peur de rien, sous le commandement du Capitaine Dobey et avec Huggy les Bons Tuyaux, dans les rues cradingues de L.A où en voiture, c’est poursuite infernale ! Starsky & Hutch, nananananana !

Starsky & Hutch : toujours aussi culte ? © AFP / Bert Reisfeld / DPA / dpa Picture-Alliance

Et au volant, c'est souvent Starsky, il faut dire que quand c’est Hutch qui conduit, comme dans le pilote de la série c'est un peu plus pépère alors qu'à bord de la Ford Torino 1976 de Starsky, c'est autre chose. Starsky & Hutch dans leur voiture ressemble si peu à des flics que parfois ils se font même arrêter !

Et c’est vrai que vu leur look, allure décontractée et cheveux en batailles, ils ne ressemblent pas vraiment aux inspecteurs traditionnels !

Starsky le brun et Hutch le blond ne ressemblaient pas du tout aux flics que l’on avait l’habitude de voir à l’époque et c’est ce que veulent les créateurs de la série, le scénariste William Blinn en tête, avec les producteurs Aaron Spelling et Leonard Goldberg.

C'est d'ailleurs eux qui repèrent les comédiens Paul Michaël Glaser et David Soul. À l’écriture l’équipe s’enrichit de plusieurs plumes dont Michaël Mann (futur papa de Deux flics à Miami) et le tour est joué.

Voilà comment Starsky et Hutch arrive à tourner une page dans le polar télé américain. Il faut dire qu’en 1975, il était temps de donner aux flics une autre image que celle de l’enquêteur austère, bon père de famille strict et froid …

47 ans plus tard, Starsky & Hutch, ça tient toujours

La série repasse actuellement en France, via Paramount Channel, l'occasion, dans cette chronique à écouter de les entendre dialoguer avec Mathilde Munos ... si si !

Sympas et efficaces Starsky & Hutch, mais un peu trop dragueur parfois et Jacques Balutin et Francis Lax, les géniales voix françaises en rajoutent au doublage et si cela aide à rendre la série attachante, certains dialogues de Starsky & Hutch en VF sont parfois très éloignés des originaux comme par exemple à la fin du premier épisode de la série.

Alors que dans la VF Starsky demande à Hutch de l'aider pour un plan drague, dans la VO, on va débattre du bon restaurant dans lequel Starsky souhaite que Hutch l'invite à déjeuner ! Il faut dire qu'entre Starsky né à New York l'ex-gamin des rues, où il a fait les 400 coups, issu d’un milieu très populaire et Hutch, le fils de bourgeois qui aime les steaks de soja et fait du Yoga, il y a tout un monde qui les sépare.

Et quand on regarde la série en VO, la comédie tient souvent sur ces différences culturelles qui ne sont pas toujours facile à décrypter, à l’époque, pour nous français.

Notre VF entraine alors la série dans un humour boulevardier plus proche de ce que nous sommes et contribue indéniablement à son succès en France.

Pas étonnant donc que dans Chérif, en 2018, la série française policière sériephile de Lionel Olenga diffusée sur France 2 où l'on suit un flic qui a une très grande culture s’offre un épisode avec Antonio Fargas, le célèbre Huggy, génial indic excentrique ! Car oui les séries c'est aussi une culture !